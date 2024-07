Madrid rechaza el "cupo insolidario" para Cataluña y reclama una propuesta de reforma de la financiación

La Comunidad de Madrid no ha salido nada satisfecha de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha celebrado este lunes en la sede de Hacienda y Función Pública. "Ha sido una conferencia sectorial muy poco fructífera", ha resumido Rocío Albert, responsable de Economía del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso. La decepción madrileña no obedece solo a la financiación singular para Cataluña que ha defendido su consejera, también se ha criticado la ausencia de un plan de reestructuración fiscal y que no se haya hecho una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica desde el ministerio.

"Catorce comunidades y ciudades autónomas habíamos pedido que nos hicieran una propuesta", ha recordado Albert, afeando a la titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la ausencia de la misma. "Se ha limitado a decir que se tienen que poner de acuerdo los partidos políticos cuando es un tema que nos compete a las comunidades autónomas", ha afeado.

Para Madrid, igual que para el resto de autonomías gobernadas por el PP, el Gobierno central debe presentar un documento inicial de reforma para empezar a trabajar sobre él. "Le compete a ella como presidenta del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha insistido la consejera madrileña sobre Montero, "se encarga de coordinar toda la labor de financiación y es quien debe presentarnos un modelo que luego será consensuado y discutido", ha añadido.

"Llevamos esperando más de seis años", ha insistido Rocío Albert, que también ha rechazado el planteamiento que se ha hecho desde Cataluña, presente en la reunión por primera vez en mucho tiempo, sobre el establecimiento de una financiación autonómica para esta comunidad. "Nosotros entendemos que es un cupo, que es insolidaria y no está reconocida en la Constitución", ha sostenido la consejera madrileña. Albert ha explicado que la consejera catalana, Natàlia Mas, ha defendido que este sistema "no incidiría" sobre el resto de las autonomías porque "el diferencial" sería financiado por el Estado. "No sabemos si esto es así o no", ha confesado la dirigente regional, que a la vez ha transmitido la postura que habría mantenido la ministra sobre la propuesta catalana.

"Cuando se le ha preguntado específicamente ha dicho que su posición es que con algunas cuestiones está de acuerdo y con otras en contra y que en realidad ellos como Gobierno no están negociando nada", ha trasladado Rocío Albert a la salida del Consejo a los periodistas, a los que ha manifestado su desconfianza sobre este particular. "Es obvio que hay otras afirmaciones y hay medios de comunicación que ponen de manifiesto que sí que está se está negociando", ha señalado.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes también ha habido tiempo de hablar de reglas fiscales, un punto de la reunión que tampoco ha satisfecho las expectativas de Madrid. La Comisión Europea ha pedido al Gobierno de España un "plan de reestructuración fiscal", ha recordado la consejera madrileña, que ha afeado que este aspecto no se les ha trasladado. "Los objetivos de déficit y de deuda que se nos han presentado han sido los de siempre (...) no dando importancia al gasto, que es lo más importante", ha aseverado Albert.

"Le hemos preguntado [a la ministra] qué va a ocurrir si esos objetivos no coinciden con lo que debería ser el plan estructural que deben presentar en el mes de septiembre y nos han dicho que no va a haber problemas", ha explicado, no sin mostrar de nuevo su desconfianza al reiterar que desde el Ejecutivo central "no han atendido para nada" la cuestión fundamental que es una nueva estructura de la financiación.