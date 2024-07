El PSOE enfría la reforma de la ley mordaza pese a la presión de Sumar para incluirla en el plan de regeneración de Sánchez

No está previsto que la derogación de la conocida como ley mordaza sea una de las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie este miércoles durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas fundamentales de su plan de "calidad democrática. Fuentes de Ferraz aseguran que en el primer paquete del que dará cuenta Sánchez no estará incluida la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pese a que Sumar lo ha situado como su principal prioridad en la mesa de negociación que constituyó con el PSOE hace unas semanas.

Tras su periodo de reflexión, Sánchez avanzó que el Gobierno de coalición estudiaría medidas para la "regeneración" democrática y contra la "desinformación" y los "bulos". Estas se dividirían en dos paquetes. El primero —cuyas medidas se anunciarán este miércoles— estará centrado en dotar de "mayor transparencia" a los medios de comunicación, con la trasposición de la ley de medios de la Unión Europea y propuestas como el tope de la financiación pública para los medios que cuenten con recursos públicos, pero no lectores, o la reforma de la ley de publicidad institucional, así como la del derecho al honor y la rectificación. El otro paquete, previsto para después del verano, tiene que ver con la "regeneración" de la justicia.

Sumar lleva meses pidiendo retomar la derogación de la ley mordaza y, al conocer los planes de Sánchez de poner en marcha varios paquetes de medidas de regeneración, ha exigido incluir la derogación de esta norma, que data del primer Gobierno de Mariano Rajoy, en el primero de ellos. Desde Ferraz reconocen que este asunto ha estado sobre la mesa de negociaciones con sus socios aunque, de momento, no tienen intención de incluirlo. Después de presentar este plan, consensuado por las dos partes de la coalición, el Gobierno prevé abrir una ronda de trabajo con el resto de grupos, y será después del verano cuando pongan en marcha estas primeras medidas.

No obstante, pese a la falta de entusiasmo que traslada el PSOE con respecto a su propuesta de retomar la derogación de la ley mordaza, Sumar no tira la toalla. "Es una medida esencial para nosotros y estamos trabajando para concretarla", insistió este lunes el portavoz de la coalición, el también ministro Ernest Urtasun, que se mostró convencido de que alcanzarán "un acuerdo satisfactorio" con los socialistas después de varias semanas de negociación en las que han trascendido pocos avances con respecto a las peticiones de la formación que lidera Yolanda Díaz.

En este sentido, fuentes de Sumar confían en que, en las últimas horas de conversaciones, el PSOE se avenga a firmar un compromiso para hacer cambios en la polémica ley mordaza. Urtasun, de hecho, recordó que la pasada legislatura los socialistas y Unidas Podemos ya estuvieron "a punto de lograr su derogación", e insistió en que "ha pasado un tiempo suficiente en esta legislatura para que esto se aborde", pese a que el ala del Gobierno liderada por Pedro Sánchez no ha dado ningún paso en esa dirección ni ha mostrado disposición a hacerlo, al menos por el momento.

No obstante, pese a su optimismo, el portavoz también deslizó algunas cautelas ante la posibilidad real de no convencer a los socialistas, y dejó caer que el paquete de medidas que anunciará Sánchez el miércoles no es más que el principio de un "proceso largo" en el cual la derogación de la norma se tendrá que abordar antes o después. "No queremos que las medidas sean cosméticas, deben ser medidas de calado, valientes, y ahora vamos a poner en marcha un primer paquete, pero tendremos que seguir trabajando" en más iniciativas de regeneración democrática, señaló Urtasun.

En mayo, Sumar ya presentó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la ley mordaza, un movimiento de presión al PSOE que, sin embargo, no ha servido para que los socialistas tomen la iniciativa. La proposición de ley recupera los acuerdos de la pasada legislatura, ya que PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pactaron en prácticamente todos los asuntos polémicos y se quedaron a apenas una votación de que su acuerdo acabara en el Boletín Oficial del Estado.

Si la reforma cayó entonces fue porque las formaciones independentistas exigían tres cambios que los socialistas rechazaron. La primera y más señera fue la prohibición inmediata de las pelotas de goma como material antidisturbios. Además, ERC y EH Bildu exigían la prohibición de las devoluciones en caliente de personas que traten de acceder de forma irregular a España a través de las fronteras de Ceuta y Melilla y fuertes restricciones a la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado de sancionar las faltas de respeto contra sus actuaciones.