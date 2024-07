Carolina Iglesias, sobre 'Estirando el chicle': "Ya no somos la novedad, pero seguimos viviendo de esto"

Carolina Iglesias ha sido la invitada del primer episodio de la segunda temporada de La casa de mi vecina, el pódcast de Nagore Robles en el que intenta comprender lo que pasa en el mundo a través de los testimonios de sus entrevistados.

El éxito y el hate han sido algunos de los temas que han abordado durante el episodio, en el que la creadora de contenido ha mostrado su posición, tanto personal como profesional, sobre ellos.

"Youtuber, cómica, presentadora, guionista, creadora [...] ¿Cómo llegas a todo sin ahogarte?", ha sido una de las preguntas que Nagore Robles le ha hecho a su invitada. "Ahora estoy en un momento muy estable. Lo he aprendido estando muy desquiciada y disociada y ahí, gracias a la terapia y el deporte, he sabido gestionarlo todo", ha asegurado Carolina Iglesias.

Aunque la creadora de contenido se encuentre actualmente bien, ha declarado que ha habido veces en los que no le ha dado el valor suficiente a lo que le pasaba en la vida. "Creo que eso le suele pasar a las personas que tienen un pico de éxito. El concepto de la novedad es muy peligroso", ha apuntado.

Con estas declaraciones, Carolina Iglesias ha aprovechado para hablar del éxito que Estirando el chicle, pódcast del que es presentadora junto a Victoria Martí, tuvo en sus inicios: "Funcionó porque era un proyecto muy nuestro y gracias a eso pudimos vivir de ello, pero parecía que era lo único que existía para los medios de comunicación. [...] Había mucha presión".

"Hicisteis un formato distinto y con vuestro pódcast pasó eso, era muy distinto", ha expresado Nagore. "Cuando empezamos nosotras muy poca gente vivía de eso, yo solo conocía el de Buenafuente y Berto. No nos lo planteábamos porque no había ejemplos e hicimos lo que nos dio la gana, tuvimos esa libertad y no teníamos nada que perder. Decíamos que sí a muchas cosas, nadie nos ayudó a gestionar todo, fue muy guay, pero sabíamos que ese boom iba a terminar", ha explicado Carolina.

Sobre este boom, la gallega ha detallado: "Tuvimos la suerte de echar el freno y de parar en un buen momento. En cuanto a escuchas seguimos igual, pero ya no somos la novedad, no podemos serlo durante cinco años, es imposible, pero seguimos viviendo de esto y es increíble".

Relacionado con el éxito, Germán González, colaborador del pódcast, le ha preguntado a Carolina Iglesias sobre cómo gestiona el hate. "Me protejo mucho, no entro en comentarios. [...] Me recuerda a mi época de bullying y sé cómo gestionarlo. Me afecta que alguien que quiero se decepcione conmigo, pero no debería afectarme que se decepcione una persona que no conozco de nada", ha respondido.

Por su parte, Nagore Robles le ha preguntado por cuál es su refugio en el caso de sentirse sobrepasada por este tipo de situaciones. "En Madrid tengo mis amigas y mi círculo. Es superimportante verlas cada semana y tener ese contacto. Luego irme a Galicia y estar en casa con mi madre", ha contado.

Para finalizar, la invitada ha querido compartir una última reflexión relacionada con su profesión: "Hay una cosa que le damos mucha importancia y mucha relevancia a todo. Nos dedicamos a entretener, pero si hubiera que matar a un sector antes nos matarían a nosotros que a un médico. Está bien darle importancia al sector y al trabajo, pero no dejar que eso te anule, al final si haces algo mal algún día, no pasa nada".