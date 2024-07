El Gobierno de Biden admite que el intento de asesinato a Trump fue un "fallo" de seguridad

Dos días después del intento de asesinato del expresidente Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, se empiezan a asumir responsabilidades. Y, por tanto, a responder a la pregunta que tantos se hacen en Estados Unido: ¿cómo un joven de 20 años pudo posicionarse a poco más de 120 metros del atril del magnate y disparar sin resistencia? El primero en entonar el mea culpa ha sido el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que ha admitió este lunes que tras el intento de magnicidio contra el expresidente hay un "fallo" de seguridad.

El Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la seguridad de Trump, depende directamente del departamento de Mayorkas, que ha sido claro durante una entrevista con la cadena de televisión CNN: "Cuando digo que algo así no puede suceder, estamos hablando de un fallo". "Vamos a analizar, a través de una investigación independiente, cómo ocurrió, por qué ocurrió, y hacer recomendaciones con los hallazgos para asegurarnos de que no vuelva a suceder", añadió.

El FBI ha confirmado que el autor del atentado, Thomas Crooks, de 20 años, actuó solo y disparó al exmandatario desde la azotea de un tejado usando un fusil AR-15 que había sido comprado legalmente su padre. El joven que hirió a Trump en la oreja disparó desde un tejado muy cercano al mitin instantes después de que varias personas alertaran a los servicios de seguridad de una presencia sospechosa, lo que ha puesto en el centro de las críticas a Kimberly Cheatle, la directora del Servicio Secreto.

Para que pueda explicar lo ocurrido, James Comer, director de Supervisión y Rendición de Cuentas en el Congreso, ha convocado a Cheatle el próximo lunes 22 de julio. Pese a que Comer subraya en la carta que se ha hecho pública "la tremenda valentía" de los agentes que neutralizaron al agresor, ya hay voces en Estados Unidos que se preguntan por qué no se peinó correctamente la zona.

Todo ello ha generado preocupación en torno a la seguridad de Trump, sobre todo durante la Convención Nacional Republicana que comienza este lunes y que le nombrará oficialmente como candidato a la Casa Blanca. Sobre ello ha hablado la propia Cheatle, que ha reconocido que desde el sábado se han "implementado cambios en el equipo de seguridad" de Trump "para garantizar su protección" durante "el resto de la campaña".

Por su parte, Audrey Gibson-Cicchino, coordinadora del Servicio Secreto para la Convención, ha afirmado en una rueda de prensa celebrada en Milwaukee que la agencia estaba "preparada" ya estaba para este evento, según recoge The New York Times. "No prevemos ningún cambio en nuestros planes operativos de seguridad", ha afirmado.

En la primera entrevista tras el atentado, el expresidente estadounidense ha asegurado que está vivo de milagro y ha señalado que "debería estar muerto". "El médico del hospital dijo que nunca había visto algo así, lo llamó un milagro", explicó Trump a The New York Post, con parte de su cabeza aún vendada por las heridas recibidas tras el atentado.