Este lunes, Así es la vida ha revelado las pruebas presentadas por Valeri, la mujer a la que Álvaro Muñoz Escassi acusó de extorsión después de mantener una relación sexual con ella, tal como reveló en su reciente entrevista en ¡De viernes!

Contradiciendo la versión del jinete, la protagonista ha enviado al programa una serie de mensajes que demostrarían su versión de los hechos.

En estos textos, Valerí asegura que fue el sevillano quien la contactó y que le debía más de mil euros por el tiempo que pasaron juntos. Ante la falta de pago, decidió comunicarse con María José Suárez, la entonces pareja del sevillano, para informarle de lo que estaba pasando.

En los mensajes, Valeri escribe a Escassi: "Decidí escribir a tu mujer y es que no le he mostrado nada ni nada de todo. Te hablé bien, te busqué para que me dieras el dinero y lo que hacías era pasar de mí, bloquearme de todos lo números".

Valeri también ofreció al exconcursate de MasterChef Celebrity una solución. "Págame las horas que estuve contigo y borrón y cuenta nueva. Si quieres ir por denuncia, espero tu denuncia", se puede leer.

Ante la negativa de Escassi, su abogado se puso en contacto con Valeri el 25 de junio, proponiéndole un acuerdo económico para resolver la disputa. El documento de acuerdo estipulaba que recibiría 1.750 euros a cambio de "borrar todo el contenido de las conversaciones" y retirar cualquier denuncia interpuesta.