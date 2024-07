El colegio de los Salesianos de Estrecho recibe una orden de cese de sus "molestas" pistas de pádel

Los vecinos junto al colegio San Juan Bautista, más conocido como los Salesianos de Estrecho, en Tetuán, están un poco más cerca de no escuchar más partidos de pádel dentro de las pistas que se encuentran en el interior del patio de este colegio religioso. El pasado 1 de julio, el Ayuntamiento de Madrid ordenó el cese de la actividad en estas instalaciones tras las repetidas denuncias de los vecinos. "El colegio tiene hasta el final de este mes de julio para cesar las actividades. De no hacerlo, el Ayuntamiento firmará el precinto de las instalaciones", ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

Estas cuatro pistas se construyeron para el uso y disfrute de los niños del colegio durante sus horas lectivas, pero, según denuncian los vecinos, "desde el primer día se han estado alquilando para usuarios externos", cuenta Ismael Galve, representante vecinal. Para los residentes con ventanas hacia el patio, el uso de los niños no genera molestias porque terminan a las seis de la tarde. Sin embargo, "el problema es de siete a diez de la noche todos los días de diario. Y en el fin de semana, que son 13 horas seguidas, de nueve de la mañana a diez de la noche", detalla Galve.

Durante estas horas de uso, el principal problema son "los ruidos de los pelotazos contra las pantallas y los gritos de los jugadores". Además, explica que en invierno la iluminación de la pista se cuela dentro de las casas: "Esto parece la pista de aterrizaje de Barajas, que hay que bajar incluso las persianas".

La decisión de la orden de cese por parte del Consistorio es "una victoria porque son tres años de protestas por estas pistas, que son ilegales", indica Galve. Respecto a las fechas de actuación, el delegado ha explicado que "el Ayuntamiento ha actuado en cuanto ha tenido conocimiento".

Esta cuestión ha llegado a la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la mano de la concejala de Más Madrid Esther Gómez, quien ha manifestado que el colegio tiene cuatro pistas de pádel "sin ningún título o instrumento jurídico habilitante para ello, es decir, son ilegales". "Los vecinos de las viviendas que dan al patio de los Salesianos de Estrecho no pueden más: desde hace años se desarrolla en el patio del colegio una actividad ilegal, algo reconocido por la Agencia de Actividades y el propio director general de Sostenibilidad y Control Ambiental, José Amador", ha indicado Gómez.

La edil de Más Madrid puesto el foco sobre las actividades que se desarrollan fuera del horario lectivo, donde "las pistas son utilizadas mayoritariamente por adultos en horario de tarde-noche de lunes a viernes, pero también los fines de semana hasta al menos las 23 horas", ha descrito.

Unas pistas que se alquilan a cualquier usuario

En las denuncias que han presentado los vecinos desde 2021, señalan que las pistas se reservan a través de una página web denominada Salesianos Sport Club, que, en principio, solo debería dar servicio a usuarios de la comunidad educativa. Según ha indicado Gómez, esta aplicación "no pide ningún tipo de documento acreditativo que justifique la condición de miembro del colegio, por lo que cualquiera puede reservar una pista a cualquier hora del día y de la semana".

Al mismo tiempo, la concejala ha pedido una sanción para el colegio "por llevar todos estos años funcionando de manera ilegal con esas pistas de pádel, poniendo fin de una vez a esta ilegalidad manifiesta que llevan denunciando los vecinos desde hace años, mientras que el PP ha mirado para otro lado".

Como respuesta, Carabante ha reprochado a Más Madrid "por no haber hecho nada, ya que las pistas de pádel llevan desde los años 2000". "¿Qué hizo usted en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019? Debe ser que en aquel momento las pistas no molestarían, no habría una izquierda incitando y manipulando a los vecinos", ha expuesto el delegado.