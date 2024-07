Ayuso no teme por la salud de la veintena de coaliciones locales de PP y Vox en Madrid

El terremoto político que ha supuesto la salida de Vox de los gobiernos de coalición que mantenía con el PP en Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia no parece que se vaya a dejar notar en las coaliciones y acuerdos que mantienen ambas formaciones en más de una veintena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Así lo han trasladado este lunes tanto Isabel Díaz Ayuso, presidenta de los 'populares' madrileños, como su secretario general, Alfonso Serrano, quienes ven que las alianzas municipales gozan de buena salud salvo algunas desavenencias puntuales que nada tienen que ver con la ruptura de relaciones a nivel autonómico que se materializó la semana pasada.

"Me consta que tenemos buena relación en la mayoría de nuestros gobiernos de coalición donde se está realizando un trabajo positivo", ha señalado Díaz Ayuso durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Madrid, que se ha celebrado este lunes en Leganés. La dirigente de los 'populares' ha reconocido que la convivencia es "un tanto difícil" en algunos municipios, pero ha confiado en que poder mantener estas coaliciones de gobierno lo que queda de legislatura, esto es, hasta 2027.

Como ya hiciera el viernes, Díaz Ayuso ha criticado la decisión adoptada por la dirección nacional de Vox. "De manera inexplicable se ha autoimpuesto un cordón sanitario en el momento menos oportuno", ha afirmado la presidenta regional. "Quiero recordar que el enemigo es el Gobierno de Sánchez y ese frente popular", ha incidido la mandataria madrileña. "Pido que no se olvide", ha remarcado

En términos muy similares se ha manifestado Alfonso Serrano, 'número 2' de Díaz Ayuso en el PP de Madrid, quien en los últimos días ha reconocido haber realizado una ronda de contactos con la mayoría de los alcaldes del partido que gobiernan con el apoyo de Vox para ver en qué situación se encontraban los acuerdos. "Quiero decir que nosotros en términos generales estamos muy satisfechos de los acuerdos de coalición que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid", ha insistido Serrano, que ha confesado sentirse "muy tranquilo" sobre la salud y el futuro de estos gobiernos tras hablar con los regidores.

"Están satisfechos del trabajo que están haciendo los concejales de Vox y nos consta que los concejales de Vox están trabajando en sintonía con el equipo de concejales y alcaldes del PP", ha detallado. Serrano, como Díaz Ayuso, ha subrayado que "no concibe" otro escenario que no sea el seguir manteniendo esta línea de trabajo, alejada de las discrepancias que puedan estar dándose a nivel nacional entre ambas formaciones. "Cuando uno está en el Gobierno asume una responsabilidad", ha opinado el secretario general del PP de Madrid, "tiene un mayor trabajo, hay que actuar con rigor, con seriedad, con coherencia y no dar bazas a la oposición", le ha recordado a Vox.

A nivel municipal, los pactos locales que firmaron ambas formaciones conservadoras en la Comunidad se han resentido por diferentes motivos de alcance local en las localidades de Torrelodones, recientemente, y Humanes de Madrid, incluso antes del primer aniversario de gobierno. Las coaliciones siguen funcionando en grandes ciudades, como Móstoles, Alcalá de Henares o Aranjuez, y también en municipios más pequeños, como San Lorenzo de El Escorial, Cadalso de los Vidrios o Navalafuente, y de momento lo hacen ajenas a las diferencias que han surgido entre las direcciones nacionales de sus respectivas formaciones.