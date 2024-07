Fin de semana triste para los amantes de las series, pues el sábado murió Shannen Doherty a los 53 años a causa de un cáncer de mama que le diagnosticaron en marzo de 2015. Han sido nueve años de enfermedad, con altibajos, y su consecuente tratamiento, el cual, debido a los elevados costes sanitarios de Estados Unidos, terminó por afectar a su economía.

Aunque el cáncer le remitió en 2017, en 2020 volvió en fase 4 y la actriz terminó con metástasis en el cerebro y en los huesos. Las facturas para intentar encontrar un "tratamiento experimental" no las cubría el seguro médico que tenía contratado y, ya que en su país no hay sanidad pública, no tenía capacidad económica para cubrir todo.

De hecho, los ingresos que recibía eran de los derechos de imagen de las reposiciones de Sensación de vivir y Embrujadas, pero ya no estaba recibiendo dinero por esta vía porque dejaron de emitirse en plataformas y canales. Por este motivo, tal y como informó US Magazine, el pasado 14 de junio presentó unos documentos judiciales en los que pedía una pensión conyugal a Kurt Iswarienko, de quien se divorció en 2023.

"Debido a mis recurrentes problemas de salud, en gran medida no he podido trabajar y no tengo perspectivas laborales futuras. Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que gano son ingresos residuales del trabajo que realicé antes de casarme", explicó en estos escritos. "Mis ingresos residuales futuros disminuirán drásticamente", añadió, preocupada por la pérdida de esta fuente de ingresos, a lo se uniría la imposibilidad de pagar su seguro.

Según esta información, Shannen Doherty solicitaba a su ex una pensión de 15.343 dólares (unos 14.000 euros) al mes, más el pago de 9.100 dólares (unos 8.300 euros) de los honorarios del abogado que llevó la separación. Lamentablemente, esta petición judicial no pudo llevarse a cabo, pues este sábado 13 de julio falleció. Ella incluso acusó a su ex de "prolongar el divorcio con la esperanza de que muriera antes de tener que pagar".

Vendió sus pertenencias para ayudar a su madre

La intérprete sí tuvo tiempo a dejar cerrada su herencia y tenía claro que no quería dejar ningún problema a nadie, por lo que decidió vender todas sus posesiones. "Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser duro para ella si yo fallezco antes. Y precisamente porque va a ser tan duro, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que tenga que lidiar con un montón de papeleo. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles", aseguró en su pódcast, Let's Be Clear.

La actriz, que dio vida a las famosas Brenda Walsh (Sensación de vivir) y Prue Halliwell (Embrujadas), vendió su casa en Tennessee y otras de sus posesiones y aprovechó lo ganado para disfrutarlo con su madre. "Me permite hacer más viajes, vendo y así puedo crear recuerdos diferentes con la gente que quiero", defendió.