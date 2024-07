Los 24 municipios más baratos de España para comprar una vivienda este verano

Adquirir una vivienda de verano es un sueño y un imposible para gran parte de la ciudadanía española. Muchos no pueden permitirse tener una casa en el pueblo o una segunda residencia a la que acudir para escapar del ruido de las ciudades y de la rutina y descansar alejados de todo en un entorno rural.

Sin embargo, un estudio del portal inmobiliario Pisos.com corrobora que en algunas zonas de España el precio de la vivienda no solo no ha aumentado, sino que en algunos casos se ha reducido. Es en las viviendas de localidades de la España rural, donde según los datos "no solo tienen los precios más baratos, sino que también son de las pocas regiones en las que el nivel de precios se ha reducido en los últimos años”.

Los 24 municipios más baratos para adquirir vivienda (90 m2)

Es el caso de zonas de Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Extremadura o Andalucía: de esas regiones son los 25 municipios en los que es más económico comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España.