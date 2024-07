La ampliación del carril bici de Castellana ya está en redacción, aunque su ejecución dependerá de la demanda

El Ayuntamiento de Madrid ya trabaja en la redacción de la ampliación del carril bici de la Castellana, entre Raimundo Fernández Villaverde y la glorieta de Emilio Castelar. "El segundo tramo, que dará continuidad al que ya finalizó en Nuevos Ministerios, se encuentra en redacción y se licitará una vez concluya este paso", ha asegurado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

Carabante ha matizado que esta ampliación irá de la mano de un aumento en los usos de este carril ciclista, que ahora mismo no alcanza las cifras que planteaba el Consistorio antes de su construcción: "El primer tramo no ha cumplido las expectativas que teníamos, las cuales se situaban en torno a 4.000 usos diarios y no hemos alcanzado ni el 25%. Tenemos que acompasar la redacción de este proyecto con el impulso de la movilidad ciclista para que el primer tramo se recupere y llegue a los 4.000 usos para poder darle continuidad".

Sin embargo, el delegado espera que estas cifras mejoren atendiendo a los números que registran desde principios de año, donde el número de usos del carril se ha incrementado un 27% entre enero y julio, un aumento que califica de "sustancial", aunque sigue considerando que son cifras "lejos de las expectativas".

El Ayuntamiento se compromete a cumplir su promesa

Esta cuestión ha llegado a la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la mano del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, quien ha preguntado al delegado si tiene pensado "terminar en su totalidad el Carril-Bici del Eje Prado-Recoletos-Castellana antes de que termine el actual Mandado en 2027".

La respuesta de Carabantes ha sido afirmativa y ha mencionado la importancia de un carril bici que llegará hasta Atocha y "se convertirá en la columna vertebral de la movilidad ciclista, donde puedan confluir todos y cada uno de los carriles bici que se van ejecutando a lo largo de la ciudad de Madrid". Al mismo tiempo, ha recordado que el Consistorio ya ha cumplido lo que prometió, que fue "ejecutar el carril bici desde Plaza Castilla a Nuevos Ministerios".