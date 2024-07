El PSOE defiende la presencia de Gómez en dos reuniones de Sánchez y Barrabés en Moncloa porque "se conocen"

Para los socialistas sigue sin haber "nada de nada" en la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras el testimonio del empresario Juan Carlos Barrabés, en el que ha reconocido dos reuniones con Pedro Sánchez y con su esposa en el Palacio de La Moncloa, desde Ferraz insisten en que no hay caso y sitúan estos encuentros dentro de la "normalidad". La presencia de Begoña Gómez en los mismos, celebrados la sede del Gobierno, se debe a que la mujer del presidente conocía al empresario de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid en la que eran compañeros, apuntan fuentes de la dirección socialista.

Barrabés no ha concretado con exactitud ni la fecha de los encuentros ni el contenido de los mismos, solo que hablaron de "innovación". También que en uno de los encuentros estaba presente Manuel de la Rocha, secretario general del departamento de Asuntos Económicos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Al respecto se ha pronunciado la portavoz en Ferraz, Esther Peña, en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva a la que también ha asistido el presidente del Gobierno. "Si a alguien le parece mal que un presidente mantenga reuniones con empresarios, instituciones y colectivos culturales no sería un país serio", se ha limitado a responder Peña, que ha eludido explicar el motivo por el que Begoña Gómez asistió a reuniones del presidente del Gobierno con empresarios. "Dejemos las banalidades porque donde no hay no se puede sacar", ha añadido.

Según la portavoz, la ciudadanía empieza a estar cansada de este caso que "no avanza" y no tiene "ninguna base" y ha insistido en que hay dos informes de la Guardia Civil que dicen que "no hay nada de nada", lo que para el PSOE es "palpable".

A su juicio, lo que sí hay es una "constatación" de intentar que la mujer del presidente del Gobierno "se quede en casa con la pata quebrada" y eso "no va a ser así". Por ello, los socialistas aseguran que seguirán apoyando a Sánchez en esta cuestión. "El presidente continuará reuniéndose con empresarios, colectivos e instituciones para mejorar la vida de nuestro país", ha fijado Peña.

"Barrabés es el mejor en lo suyo"

Desde Ferraz aseguran que el presidente del Gobierno se reunió con Barrabés porque "es el mejor en lo suyo". De hecho recuerdan que el empresario también asistió a un congreso del PP en el año 2019, cuando Pablo Casado lideraba el partido y, tras ello, el Ayuntamiento de Madrid le adjudicó contratos, lo que para el PSOE es "normal" porque es muy bueno en su sector.

La portavoz socialista también ha aludido a las reuniones de Barrabés con "otros partidos". "No hay nada. No lo hay cuando Barrabés ha formado parte de cualquier reunión auspiciada por otros partidos y no lo hay cuando se reúne con el presidente. Espero que Barrabés se recupere y pueda seguir con su labor empresarial", ha apuntado Peña.

Con todo, el PP ya ha pedido una comparecencia urgente de Sánchez para explicar estas reuniones. Este mismo miércoles, el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados, aunque para detallar varias medidas de su plan de regeneración democrática. Con todo, se espera que la oposición le cuestione sobre este asunto.

De momento, los socialistas siguen insistiendo en que este caso se tenía que haber cerrado "hace tiempo" y que hay capítulos por los que se ha pasado "muy rápido", como es el caso del de la corrupción. Al respecto, el PSOE critica que no se haya aclarado quiénes son los supuestos corrompidos por Begoña Gómez y remarca que la cátedra de la UCM se financia con dinero privado, no público.