Cataluña defiende su financiación singular en el Consejo de Política Fiscal con el rechazo del PP y Castilla-La Mancha

El Govern catalán ha presentado este lunes su propuesta de "financiación singular" con la que pretenden que Cataluña gestione y recaude el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La consejera de Economía catalana, Natàlia Mas, ha defendido un planteamiento que, sostiene, "no causa ningún perjuicio a ningún territorio", ante María Jesús Montero y las otras 14 comunidades autónomas de régimen común presentes en el cónclave.

Una propuesta que las autonomías donde el PP forma parte del gobierno —doce de las quince presentes en la reunión (Navarra y País Vasco no participan)— han vuelto a rechazar frontalmente y que tampoco gusta a Castilla-La Mancha, en manos del PSOE. "Insolidaridad", "agravio", "privilegio" o "chantaje" son algunos de los términos que han empleado los consejeros para referirse a la propuesta catalana, que el Govern ya presentó el pasado marzo.

"Es una propuesta basada en la responsabilidad fiscal y que no causa ningún perjuicio a ningún otro territorio", ha trasladado la consellera catalana, Natàlia Mas, a los medios de comunicación minutos antes de entrar a la reunión. Un modelo que, en palabras de Mas, "no va en contra de nadie", "asegura transparencia y rigor", "se ajusta a la legalidad" y "mantiene la equidad territorial con una transferencia".

La presencia de Mas en el CPFF es la primera de un representante catalán con rango de consejero desde 2021. En diciembre, el Govern dio plantón a Hacienda y envió a cargos de segunda línea, escudándose en que se trataba de una mera reunión informativa para dar a conocer los objetivos de déficit y deuda y las entregas a cuenta.

Frente contra la singularidad catalana

La propuesta de financiación catalana ha vuelto a ser rechazada por todas las comunidades del PP, a las que se ha sumado de nuevo Castilla-La Mancha, que forma parte del grupo de las cuatro autonomías financiadas por debajo de la media nacional, junto a Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.

"En la Constitución solo se recoge una situación singular para País Vasco y Navarra, no para Cataluña. No existen motivos técnicos que indiquen que esta comunidad requiera de una financiación singular, únicamente existen motivos políticos", ha señalado la consejera andaluza de Economía, Carolina España. "No podemos permitir nuevos agravios con Andalucía, ni privilegios con ninguna comunidad de régimen común", ha agregado.

Desde Comunidad Valenciana, la consejera del ramo, Ruth Merino, ha trasladado que la propuesta catalana "rompe con el sistema y la igualdad de los españoles". Merino ha vuelto a exigir, en bloque junto al resto de comunidades infrafinanciadas, un fondo temporal de nivelación que compense a estos territorios por su falta de fondos. El frente de los gobiernos populares ha exigido a la ministra de Hacienda que presente una propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica sobre la que poder empezar a trabajar.

Desde Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, ha techado la singularidad que persigue la Generalitat como un "chantaje a la gobernabilidad de España y Cataluña". "Es un modelo egoista, injusto, que lo único que pretende son privilegios para una parte de España", ha dicho Ruiz. "[El modelo]considera que quien tiene más capacidad económica tienen más derechos", ha agregado.