Rovira muestra "pesimismo" por el estado de las negociaciones: "Si a finales de julio no hay preacuerdo, nos levantaremos de la mesa"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha mostrado la "preocupación" de la dirección del partido sobre la velocidad en la que avanzan las negociaciones con el PSC para la investidura. "Hoy estoy más pesimista que la semana pasada", ha apuntado la republicana sobre unas conversaciones para investir a Salvador Illa a las que ha remarcado que "más que ritmo le faltan hechos". Además, la de Esquerra Republicana ha remarcado que no quieren "negociaciones en el último minuto" y que si a finales de julio no existe un preacuerdo "nos levantaremos de la mesa".

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del partido, Rovira ha señalado que en estos momentos "deberíamos tener un preacuerdo para poder informar del mismo a la militancia de ERC". "Si a finales de julio no tenemos un preacuerdo en aquellos aspectos que consideramos fundamentales, le pediremos al PSC que negocie con las otras dos mayorías que suma, con PP y Vox o con Junts", ha remarcado.

Sobre la posibilidad de no lograr un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat y que se repitan elecciones en Cataluña, Rovira ha reclamado que "no se nos responsabilice" de que "el PSC no haya asumido su responsabilidad".

