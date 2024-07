Ayuso ve la reforma de ley de Extranjería una "tomadura de pelo": "Repartir es tratar como muebles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que la reforma de la ley de Extranjería que han registrado este lunes PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados es "una tomadura de pelo". La también máxima responsable del PP en la región madrileña, además, ha acusado al Gobierno de tratar a los migrantes "como muebles o como números" para quitarse "el lío" antes de "irse de vacaciones.

Díaz Ayuso se ha manifestado en estos términos durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica de los 'populares' de Madrid, que se ha celebrado este lunes en Leganés. La dirigente ha sostenido que el Gobierno de Sánchez lo que busca es "la foto para después dejarles abandonados". "Lo que nosotros defendemos es que no podemos afrontar llegadas masivas por inacción del Gobierno porque eso no integra, eso no ayuda en absoluto", ha remarcado.

Además, la jefa del Ejecutivo madrileño ha recalcado que "los problemas de inseguridad, descontrol o desprotección" son "competencia y responsabilidad directa de Pedro Sánchez". "Le pedimos que esté a la altura y que sobre todo tengan una política exterior coherente", ha remarcado, para al tiempo exigir que dejen de "parchear" porque esto solo va a crear "un efecto llamada" que no ayuda "ni a los inmigrantes ni a los ciudadanos que viven en sus respectivas pueblos y ciudades".

En este sentido, Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que el presidente del Ejecutivo tiene desde hace más de seis años "las responsabilidades de gobierno de las fronteras, de la inmigración y de la seguridad" y no ha hecho "absolutamente nada".

En este punto, ha sostenido que el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "bien que lloraba" en las conferencias de presidentes "pidiendo auxilio" pero "Sánchez miraba para otro lado porque estaba más ocupado del teletipo posterior". Para la presidenta madrileña, estas conferencias de presidentes ya no se celebran porque Sánchez "no quiere reconocer su debilidad territorial".

La dirigente 'popular' ha defendido que Madrid "es una región de apertura" y "de mestizaje" y por ello lo que reivindican es que "la inmigración tiene que ir de la mano de la ley y de la integración".

"Integrar no es repartir"

"Integrar no es repartir", ha subrayado, "repartir es tratar a los ciudadanos como números o como muebles, que es lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado. A continuación, la presidenta autonómica ha defendido que "detrás de cada persona que emigra y que viene a vivir a España jugándose la vida hay una circunstancia personal, hay un nombre, un apellido" y un origen, los cuales deben conocer los gobiernos.

Para Díaz Ayuso, las fronteras han de protegerse y hay que procurar "unos equilibrios". En este punto, ha destacado el trabajo que realizan en la Comunidad de Madrid "desde hace ya muchísimos años atendiendo a miles de inmigantes, de personas que han dejado su tierra, su familia, para labrarse un futuro mejor".