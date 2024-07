Blas Cantó revela petición más alocada de una fan y su respuesta: "No estoy preparado..."

Blas Cantó ha revelado lo que pasa detrás de los focos. Por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, donde muchos artistas viven surrealistas propuestas por parte de sus fans.

Por ejemplo, el ex de Auryn ha contado la petición de una de ellas, que le dejó en shock y prácticamente sin palabras: "No estoy preparado", alcanzó a decir sobre esta propuesta.

De esta forma, el artista, que en todo momento protege la identidad de la seguidora, comparte la totalidad del mensaje: "Hola, mi nombre es… Estoy buscando quedar embarazada y una coparentalidad, ¿quisieras ser el padre de mi futuro bebé? Tengo 33 años, soy de 1991, ya me dices algo. Un saludo", son las palabras de la seguidora.

Lejos de evitar contestar, el murciano le ha deseado "mucha suerte con la búsqueda". "¿Te imaginas que digo OK? Este es el mensaje más surrealista que he recibido nunca. No estoy preparado. Mucha suerte con la búsqueda", zanja el artista.