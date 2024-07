Los cinco fallos de seguridad en el intento de asesinato de Trump: "Confundieron al atacante con otra fuerza policial"

El intento de magnicidio contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en un mitin en Butler (Pensilvania) el pasado sábado ha dejado perplejo al mundo entero. Algo falló para que el candidato republicano terminase esa jornada de campaña herido, con la oreja perforada de un disparo, y tuviese que huir del atril y de la ciudad, puño en alto. A la espera de que las autoridades oficiales evalúen los principales errores, es posible desgranar las causas del fracaso de los servicios de seguridad allí presentes.

El acto se realizó en una explanada al aire libre sobre las seis de la tarde. El magnate llevaba once minutos de discurso cuando Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, abrió fuego contra el político neoyorquino y el público asistente desde una azotea a solo 120 metros del mitin, y abatió a uno de los simpatizantes. Según testigos, el atacante trepó hasta lo alto del edificio y efectuó ocho disparos sin precisión ante la llegada de un agente de la Policía Local se aproximaba a él.

1. Un único edificio clave... desprotegido

En la zona del mitin solo había dos edificios: uno de la propia organización del acto, donde estaban los francotiradores del Servicio Secreto, y uno frente a él, donde solo se hallaba el atacante. "No había ningún miembro policial de ningún tipo, sea francotirador o no, para asegurarse de que nadie estuviera ahí", explica a 20minutos el analista de inteligencia Fernando Cocho.

"Habría bastado con cerrar las puertas, poner a alguien o echar un candado en la puerta", detalla el experto en metodología de inteligencia, que apunta que había "poco riesgo" ante la práctica ausencia de edificios, y que en zonas con más edificios o con bloques más elevados la peligrosidad sería mayor.

2. Fallo de coordinación

La razón por la que este edificio quedó libre y desprotegido, explica Cocho, fue "un error de coordinación" de los servicios de seguridad. En el lugar había varios grupos encargados de la protección del candidato republicano y los asistentes: Policía Local, Policía Nacional y los escoltas del Servicio Secreto que le corresponden a Donald Trump como expresidente de Estados Unidos.

Según detalla el experto, los miembros del Servicio Secreto, que finalmente abatieron al atacante, se percataron de la presencia de una persona en lo alto del edificio próximo, pero pensaron que era un miembro de otro grupo de seguridad, y no el autor del tiroteo, ya que la Policía Local en algunos estados tiene equipos de francotiradores. "El exceso de confianza en que otra fuerza policial estaba ahí y la mala atribución de responsabilidades a cada uno de los cuerpos ha provocado posiblemente este desafortunado incidente".

3. Una reacción lenta y sin centro de mando

Junto a la descoordinación, el profesor universitario apunta a que los agentes "no fueron lo suficientemente rápidos a la hora de comunicarse entre sí para saber si esa persona era una amenaza o no". Sostiene que cuando el Servicio Secreto hizo "una solicitud de seguridad" y finalmente comprobaron que era un ciudadano anónimo, ya era demasiado tarde: "Basta que tarde un minuto en hacer la comprobación para que se den instrucciones de protección adecuadas, en ese tiempo de incertidumbre, el tirador disparó contra Trump".

Cocho anota que si Trump hubiera sido el presidente de Estados Unidos, por razones protocolarias, "el esfuerzo policial habría sido muchísimo mayor" y se habría hecho "una labor de contravigilancia" para valorar todos los posibles riesgos: "Si hubiera habido un centro de mando, un único centro de coordinación, no habría habido esa descoordinación".

4. Un arma fácil de conseguir y utilizar

Otro factor de riesgo y fallo de seguridad -a gran escala- es el arma que utilizó Crooks para abrir fuego contra Trump. Se trata de un fusil R15 de calibre 300 Blackout, un rifle muy común en Estados Unidos, "fácil de comprar, de adquirir y de utilizar".

"A esa distancia [120 metros], un tirador medio podría haber acertado sin ningún problema", menciona Fernando Cocho, que pone de ejemplo que en la Federación Madrileña de Tiro hay galerías de unos 100 metros de distancia en las que, con una sola mano y sin mucha complicación, "aciertan bastante".

5. Un exceso de confianza

"La zona en la que Trump dio el mitin es una zona de muchos seguidores. Quizá los servicios de seguridad no observaron tantos problemas como si hubiera ido a otros sitios más proclives a la candidatura de Biden", detalla a este periódico el experto en seguridad y profesor del Máster en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia de la Universidad de Nebrija, Carlos Galán, que declara que Trump "estaba jugando en casa" y que ello "efectivamente pudo provocar que hubiera un descuido al respecto".

También explica que los eventos de Trump "son más multitudinarios" y tienen mayor riesgo por el "carisma social" y la falta de "filtro" del magnate, lo que puede generar cierta reacción social. "Tiene un carisma que es capaz de que su discurso vaya a una población más polarizada", subraya.

Por último, Galán asevera que "algún miembro de seguridad parecía tener poco conocimiento de qué hacer en esa situación". Afirma que algunas imágenes del suceso dejan "claro" que en el lugar "no estaban las personas adecuadas o no con la formación adecuada". "Habría quienes sí, y eso hay que dejarlo claro, pero no todos estaban en el nivel que se exigía en esa situación", concluye.