Steisy emite un comunicado tras el enfado de Pablo Pisa: "No era mi intención dejarlo mal"

Patricia Steisy ha reaparecido en sus redes sociales y ha dejado clara su postura después de que Pablo Pisa haya arremetido contra ella en sus últimas stories de Instagram.

Hace unos días, la que fuera concursante de Supervivientes se sinceró con sus seguidores sobre una posible crisis con su novio y padre de su hija. La influencer en sus redes reconoció que ya "no podía más" y explicó que, desde el nacimiento de su hija, lleva "encargándose de Athenea todo el día sin descanso".

Sin embargo, parece que esta situación ha cambiado, ya que hace unas horas ha emitido un comunicado aclarando toda la situación: "Pablo ha dado todo por mí y por mi familia se desvive y lo resuelve todo".

Comunicado de Patricia Steisy en Instagram. @steisy_patricia

"Le da la mejor educación a nuestros perritos y cuida a su hija como un buen padre. Lleva el peso de las cuentas, el trabajo y todo, siempre está muy presente", ha revelado la creadora de contenido. "No era mi intención dejarlo mal o hacerle daño", se ha sincerado Steisy.

Este comunicado viene a raíz de las últimas declaraciones de Pablo Pisa cargando contra la madre de su hija. El joven, harto de los menosprecios de su novia, ha decidido hacer público los problemas por los que están atravesando.

"Solamente voy a decir que yo no soy como la otra parte, que se pone a meter mierda constantemente por redes sociales. Ni me considero mal padre, adoro a mi hija por encima de todas las cosas del mundo. Me encargo de todo lo que puedo y más", ha revelado el joven.

Siempre he creído que Pablo tenía más paciencia de la imaginable y parece que ha explotado. Y a todo esto, la bebé no cumple ni 3 meses. pic.twitter.com/aBT2ISBxSV — 𝒶 killjoy ྀི 🇦🇽 (@akillj0y) July 14, 2024

"No aguanto más, no aguanto más desprecios públicos, que llega a un punto, ya que a uno se le inflan las pelotas, que mucho he tragado, que no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que lo ha hecho, hablar mal de mí públicamente", se ha sincerado Pisa en sus redes.