Vance, Burgum, Rubio... Tras sobrevivir al atentado, Trump se dispone a elegir vicepresidente al estilo 'reality'

Donald Trump se prepara para un baño de masas en la Convención Republicana que se inicia este lunes y que le va a elegir candidato del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos. Lo hace tras el intento de asesinato perpetrado este fin de semana por Thomas Matthews Crook durante un mitin en Butler, Pensilvania.

El ataque fallido ha encumbrado todavía más al expresidente, según anuncian las encuestas. Las probabilidades de que Trump gane la presidencia han pasado de 59 centavos por dólar a 66 centavos, según PredictIt. Esas probabilidades han aumentado hasta el 70%, según Polymarket.

Los republicanos tienen a un candidato, que se diría imparable, y un programa electoral. Lo aprobó la cúpula del partido hace una semana. Cuenta con un plan de 20 puntos y un documento ampliado de 16 páginas que traza la hoja de ruta del que sería el segundo Gobierno de Trump. El programa incluye la mayor deportación de la historia.

Sólo queda una cosa: un vicepresidente. Se espera que Trump anuncie el nombre al comienzo de la Convención Nacional Republicana, cuando reciba la nominación formal del partido para la presidencia.

El expresidente ha dicho en los últimos días que ha reducido su lista de posibles compañeros de fórmula a cuatro hombres. Ha comparado el proceso con su antigua reality de televisión El Aprendiz. "Es como una versión muy sofisticada de El Aprendiz", ha dicho Trump sobre su proceso de selección.

"Me encantaría hacerlo en la convención, o justo antes de la convención, que sería... o justo antes de la convención, como el lunes", declaró el viernes pasado al programa The Clay Travis & Buck Sexton Show, antes del atentado frustrado que sufrió en Pensilvania.

"Tengo algunos candidatos muy, muy buenos. Puede que me esté inclinando hacia un lado, y eso cambia algunas veces", dijo. "De repente ves algo que te gusta o no te gusta y te inclinas un poco diferente. Pero tenemos un buen banquillo. Tenemos un banco muy bueno".

Cuatro nombres, seguramente tres

En el banco de este "aprendiz" aparecen los senadores Tim Scott, Marco Rubio y JD Vance; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; y su ex secretario de Vivienda, Ben Carson. A puerta cerrada, Trump se ha mostrado interesado por Vance, Burgum y Rubio. Pero, según el New York Times, el expresidente ha pedido opiniones sobre Scott y sobre Ben Carson, neurocirujano retirado y ex secretario de Vivienda durante su Gobierno.

Para decidirse, el equipo de Trump ha estado sometiendo a los candidatos a una serie de entrevistas, en las que también han estado sus parejas. Sí, es una especie de casting.

Más allá de Carson, los candidatos fijos en las quinielas de los medios norteamericanos son Vance, Rubio y Burgum. Prueba de ello es que tras el atentado fallido del sábado los tres hicieron rápidamente declaraciones expresando su preocupación por el expresidente.

James David Vance

El republicano JD Vance. Lev Radin / EP

Nacido el 2 de agosto de 1984, James David Vance es un político, comentarista y empresario. Fue marine y en 2003 estuvo en la Guerra de Irak. A su regreso se doctoró en Derecho en la Universidad de Yale. Sus memorias, tituladas Hillbilly Elegy, se hicieron muy populares durante las elecciones de 2016. Un año después, se convirtió en colaborador de la CNN y en 2019 se convirtió al catolicismo. En aquel tiempo, Vance era un feroz crítico de Trump.

En julio de 2021, anunció su candidatura al Senado en las elecciones de 2022 para sustituir a un senador por Ohio que se retiraba. Recibió el apoyo de Trump y fue elegido con un 53,3% de los votos. En su campaña insistió en el cierre de la frontera con México, la explotación sin restricciones de los recursos energéticos y la reducción del gasto público. Suya es la frase (de febrero de 2022): "Seré sincero con ustedes, no me importa lo que le ocurra a Ucrania". Vance ha acusado a Biden de querer matar a los partidarios de Trump facilitando la distribución del fentanilo.

"Seré sincero con ustedes, no me importa lo que le ocurra a Ucrania"

Marco Antonio Rubio

El senador cubano-estadounidense, Marco Rubio. EFE

Nacido el 28 de mayo de 1971, Marco Antonio Rubio es hijo de inmigrantes cubanos. Es católico y bilingüe. Estudió en la Universidad de Florida y en la Universidad de Miami, donde obtuvo su título de abogado. En enero de 2000 salió elegido para la cámara baja de de Florida y fue entre 2006 y 2010 portavoz del Parlamento. En 2010, como candidato favorito del Tea Party, consiguió ser senador.

Rubio es desde entonces el primer hijo de cubanos en el Senado. Es uno de los senadores que más dinero ha recibido de la Asociación Nacional del Rifle. Con él, son tres los senadores en el Congreso de EE UU con raíces cubanas (los otros dos son Ted Cruz y Robert Menéndez). Fue precandidato republicano a presidente para las presidenciales de 2016, ganando en Minnesota, Puerto Rico y Distrito de Columbia.

Douglas Burgum

El gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. WIKIPEDIA/Gage Skidmore

Nacido el 1 de agosto de 1956, Douglas Burgum es un empresario, filántropo y desde hace poco político. Es gobernador de Dakota del Norte desde 2016. Tras llegar a presidente de la compañía Great Plains Software en 1984, la vendió en 2001 a Microsoft por 1.100 millones de dólares. Pasó por otras empresas (Atlassian o SuccessFactors) y fundó Kilbourne Group, una firma de desarrollo de bienes raíces, y Arthur Ventures. Hoy es multimillonario y comparte la experiencia de Trump de convertir el éxito empresarial en carrera política.

En 2016, anunció su intención de postularse para gobernador de Dakota del Norte como candidato republicano. Pese a no tener experiencia política y no tener el respaldo del partido, ganó. Y lo hizo también en las elecciones, con más del 75% de los votos. Burgum cuenta con el respaldo de algunos nombres poderosos, como el consejo editorial de The Wall Street Journal, según cuenta Business Insider. Si no es elegido, Trump ya ha sugerido incluirlo en su hipotético gabinete.

Un futuro candidato a presidente

El pasado viernes, Trump no había tomado la decisión. Dijo que dependería en última instancia de su "instinto". "Me gusta conocer todos los hechos antes de que surja el instinto", aseguró. Una percepción muy subjetiva. Cabe entonces preguntarse, ¿cuánto han afectado a esa percepción las balas disparadas por Matthew Crooks?

Me gusta conocer todos los hechos antes de que surja el instinto"

El nombre del que sea vicepresidente de Trump, en caso de que éste gane las presidenciales de noviembre, no lo es tanto por el presente de 2024, como porque el escogido quedará impulsado para la carrera presidencial de 2028. El elegido se convertiría probablemente en el favorito inmediato para la nominación presidencial republicana dentro de cuatro años si Trump ganara un segundo mandato, el límite constitucional.