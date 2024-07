El Ayuntamiento defiende la ampliación de las Casas Grandes al integrarlas en los centros de apoyo a las familias

"No hay ningún desmantelamiento, lo que hay es una ampliación" tras integrar el servicio de ocio y vinculación familiar Casa Grande dentro de los centros de apoyo a las familias (CAF). Así lo ha defendido el concejal del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, en la comisión del ramo ante las acusaciones tanto del Grupo Municipal Socialista como de Más Madrid de "desmantelar" este recurso. Actualmente, hay cuatro Casas Grandes en la ciudad que, al integrarlas en los CAF pasarán a ser ocho, ubicadas en Centro, Hortaleza, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Tetuán, Latina y uno nuevo que abrirá en Carabanchel a finales de año.

Las Casas Grandes no son ludotecas, ni escuelas infantiles, sino espacios de juego compartidos entre adultos y menores de hasta 4 años a su cargo, donde se resuelven inquietudes de los padres en la crianza de sus hijos, sobre todo en los primeros años de vida. En cambio, los CAF ofrecen un servicio más especializado, con atención psicológica y jurídica a familias para afrontar dificultades y atender situaciones de conflicto. La polémica surge cuando en el nuevo contrato de gestión para dos años, el Ayuntamiento elimina las Casas Grandes como recurso autónomo y las integra en los CAF. Recursos que, según la concejala Lucía Lois, del Grupo Municipal Más Madrid, "no tienen que mezclarse porque no son lo mismo". Lois ha pedido que se mantenga el modelo actual de este "recurso pionero" que tiene un "impacto positivo en el desarrollo psicomotor de los niños y en la prevención de los problemas de salud mental de las madres". El cambio, asegura, supone una "reducción drástica".

El responsable del área ha negado que la decisión suponga un recorte y ha querido "desenmascarar las mentiras de la izquierda". Asegura que de cuatro centros se amplían a ocho y, de esta manera, habrá 7 profesionales más que en el pasado pliego, con un total de 96. La concejala del PSOE de Madrid, Ana Isabel Lima, también ha mostrado su "oposición a este cambio de modelo" y ha acusado al Consistorio de un "recorte de horarios" con el que se pierde "autonomía y calidad el servicio". En este sentido, Fernández ha asegurado que se amplía el tiempo de atención de 20 a 25 horas y "respondiendo a la demanda de las familias", Casa Grande abrirá de lunes a viernes y no de martes a sábado tras comprobarse que la demanda es superior entre semana, sin perder ninguna hora de atención.

Ante las críticas de de Lois y Lima por "ampliar la edad de los niños" que, a su juicio, "rompe el modelo de Casas Grandes", Fernández asegura que "se atenderán a los niños en función de su edad" y lo que hacen es ampliar la atención a menores de 0 a 6 años, "no nos quedamos en los 4 años", insiste. Además, un porcentaje muy elevado de los usuarios, en torno al 61%, residen en el distrito donde se ubican las Casas Grandes, por lo que "esta ampliación a nuevos distritos permitirá alcanzar a nuevas familias que hasta ahora no hacían uso del recurso".

1,2 millones de euros más de presupuesto



Fernández niega las acusaciones de reducción del presupuesto y asegura que la inversión "se incrementa" con la creación del octavo CAF en Carabanchel y las Casas Grandes integradas. El nuevo contrato de gestión de los ocho centros recoge un importe de 7,6 millones de euros. Los contratos actuales suman 6,4 millones, o sea, "el nuevo pliego supone 1,2 millones más". En los CAF, insisten desde Políticas Sociales, convivirán, de forma diferenciada, dos modelos de intervención preventiva, en función de las necesidades de cada familia. "Esta integración en el mismo equipamiento de los CAF permitirá una mayor interrelación de las distintas prestaciones de apoyo a la crianza que el Consistorio ofrece a las familias, favoreciendo las posibles derivaciones y la coordinación entre profesionales." En las de Tetuán y Hortaleza llevan años funcionando así, integrados en el mismo edificio, defienden.

El delegado responde así también a los más de mil padres que han iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento "retirar el pliego de prescripciones técnicas recién presentado, o aprobar uno nuevo específico para las Casas Grandes que permita continuar con su buen funcionamiento e incluso dotarlas de más recursos (aumento en número, más distritos, instalaciones más amplias, más profesionales), visto su notable impacto en la ciudadanía".

En marcha desde 2018, 2.557 familias pasaron por las Casas Grandes durante 2023. En total, en estos recursos, el Consistorio madrileño atendió ese mismo año a un total de 34.872 personas, que conceden a la atención recibida una nota media de 8,9 puntos en una escala de 10. El servicio más demandado es el de atención psicológica, con 4.526 familias atendidas, lo que supone 8.241 personas en total, y 19.301 sesiones realizadas.