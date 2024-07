Selena Gomez y Benny Blanco comparten quién dijo 'Te quiero' primero y otros detalles de su relación

La relación de Selena Gomez con Benny Blanco parece que tiene, hoy por hoy, todo a su favor. Siempre hablan maravillas de su pareja en sus entrevistas, se apoyan mutuamente e, incluso, muestran su química en las redes sociales, como han hecho en el último vídeo en el que han revelado algunos detalles de su amor.

La cantante y actriz, que la semana que viene cumplirá 32 años, y el productor musical de 36 —y cuyo verdadero nombre es Benjamin Joseph Levin— han respondido conjuntamente al reto viral Who's Most Likely To, que se podría traducir en '¿Quién es más probable que...?' a través de TikTok.

La pareja, que está sentada en el sofá, ha comenzado contestando quién suele quedarse más veces dormido mientras ven una película, no poniéndose de acuerdo y señalándose ambos, y quién suele ser quien come más, estando esta vez de acuerdo en que la respuesta correcta era Blanco.

"'¿Quién es más probable que pida perdón primero tras una discusión?" fue la siguiente pregunta, en la que ambos, sin mirarse, daban a entender que es más o menos un 50/50, sin que sea por costumbre que sea siempre la misma persona, así como se negaban a contestar la siguiente, sobre quién gasta más dinero de los dos.

Cara de sorpresa para Benny cuando Selena le señaló a él a la pregunta de quién suele tardar más en arreglarse por las mañanas, así como dejaban caer que ninguno de los dos es "el más ruidoso". Y llegaban entonces las preguntas más personales e íntimas sobre la relación, comenzando por saber quién de los dos es más romántico.

Mientras que Benny se señala a él mismo, a Selena se le dibuja una sonrisa y hace el gesto de que, de nuevo, son ambos los que más ponen de sí en la relación, así como la intérprete de Solo asesinatos en el edificio asentía después de que el productor considerase que él es quien limpia más la casa de los dos.

Aunque Selena se queda pensativa, Blanco se acerca, la abraza y le da un beso en el hombro cuando la pregunta es sobre a quién le gusta ser "la cuchara grande" cuando hacen la cucharita, llegando entonces la gran cuestión: "¿Quién de los dos dijo primero 'Te quiero'?".

Y ahí no hay dudas. Benny ni siquiera hace el intento de responder porque a Selena se le dibuja una sonrisa en el rostro y se señala a sí misma. Para acabar, se muestran seguros: a ninguno se les olvida jamás que es el Día de San Valentín.