La última voluntad de Shannen Doherty: un funeral "sin hipócritas" y sus cenizas mezcladas con las de su perro y su padre

Shannen Doherty, quien protagonizara las series Beverly Hills 90210, Sensación de vivir y Embrujadas, falleció este fin de semana a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer.

La intérprete fue diagnosticada de cáncer de seno en 2015 y tras derrotarlo de forma temporal en 2020 anunció que la enfermedad había retornado desde hacía un año.

Tiempo suficiente para que la intérprete pensara en su última voluntad. Tal y como ella hizo saber, quería que su funeral fuese una celebración de amor y sin personas hipócritas. "Esas personas lo harán (irán a su funeral) porque es políticamente correcto y no quieren quedar mal. Por eso quiero quitarles esa presión", manifestó Doherty.

"Quiero que mi funeral sea como una celebración de amor. No quiero que la gente llore o que en privado digan: 'gracias a Dios, esa perra ya está muerta'. No quiero a gente hipócrita. La lista, cuanto más corta, mejor. No puedo dar una lista de quién no quiero que vaya porque es demasiada larga. "Hay mucha gente que creo que se presentaría, pero no quiero que estén allí. Aborrezco la falsedad. En realidad no les agrado lo suficiente como para que aparezcan allí", llegó a decir, con humor, la eterna Brenda.

Además, la actriz no quería que la enterrasen, sino que la incinerasen, y que sus cenizas fueran mezcladas con las de su perro y su padre.

Tristes despedidas

Sus compañeros en la inolvidable serie han querido despedirse de ella con emotivos mensajes en las redes sociales. Entre ellos, Jason Priestley, que interpretaba a su hermano y que ha compartido una imagen de ambos en el plató de la serie y este texto: "En shock y muy triste al enterarme del fallecimiento de mi amiga Shannen. Era una fuerza de la naturaleza y la echaré de menos. Mando amor y luz a su familia en estos momentos oscuros".

También Brian Austin Green (David): "Shan. Mi hermana... Me has querido a pesar de todo. Fuiste una gran parte de mi comprensión del amor. Te echaré de menos más de lo que ahora sé cómo procesar. Gracias por el regalo de ti".

Gabrielle Carteris (Andrea) también se ha despedido de Shannen con un recuerdo muy especial para Luke Perry, que fallecía en 2019. "Tan joven... tan triste. Que descanses en paz, Shannen. Sé que Luke está ahí con los brazos abiertos para amarte".