Billie Eilish revela que le atraen las personas que "huelen bien": "Lo único que hago ahora es tener 'crushes"

Uno de los canales de YouTube que más ha crecido en los últimos años es el que conduce la influencer Amelia Dimoldenberg. Titulado Chicken Shop Date, consiste básicamente en lo mismo que revela su nombre: entrevistas con famosos en una pollería representando que tienen una cita amorosa. Y la última invitada no ha sido otra que Billie Eilish.

La cantante californiana de 22 años y la presentadora comienzan la "cita" coqueteando entre ellas, dado que Eilish, desde que saliera a la luz su ruptura con el líder de la banda The Neighbourhood, Jesse Rutherford, de 32 años, en mayo de 2023, está soltera, confirmando en este tiempo que es bisexual.

En un momento dado del vídeo, que suelen ser muy cortos —no más de diez minutos—, Dimoldenberg se echa perfume y le pregunta a Eilish si el olor de alguien es "algo importante" para ella. "Algo así como lo primerísimo", ha respondido la ganadora de varios premios Grammy y de dos Oscar.

"Puedo evitarlo, pero sin lugar a dudas es lo primero que me llega. Porque tengo un sentido del olfato muy fuerte, así que si alguien huele bien, me gusta más", ha contestado la autora de éxitos como Bad Guy, What Was I Made For? o Therefore I Am.

Asimismo, Eilish, que se encuentra en plena promoción todavía de su último álbum, Hit Me Hard and Soft, que salió al mercado a mediados de mayo, ha contestado que es aquello que le pone "caliente". "¿Que qué me excita? La pasión, tía. Todo tiene que ver con la pasión", ha contestado, así comoal responder Amelia que a ella es que piensen que es "graciosa" y se rían de sus chistes, Billie ha respondido: "Igual que yo".

Esto ha llevado a que conteste cómo es Billie Eilish cuando se siente de veras atraída por alguien. "Pues me vuelvo absolutamente loca. Cuando era más pequeña, ninguna persona de las que me enamoré me correspondió, al menos que yo sepa", se ha sincerado la artista.

"Y eso te baja toda la moral, es muy triste. Así que lo único que hago ahora es tener crushes [amores platónicos] con la gente. Es que cuando no tengo uno de estos flechazos, la vida me parece muy vacía", ha finalizado.