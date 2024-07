El rapero Wiz Khalifa, acusado de posesión ilegal de drogas en Rumanía

El rapero Wiz Khalifa, tal y como ha dado a conocer la agencia de noticias francesa Agence France Presse (AFP), ha sido arrestado este fin de semana —en las primeras horas del pasado domingo—en Rumanía acusado de posesión ilegal de drogas.

Según se ha informado, el rapero y actor de 36 años, cuyo nombre de nacimiento es Cameron Jibril Thomaz, era uno de los cabeza de cartel del Beach, Please! Festival, que se celebra en Costinesti, una ciudad portuaria en el extremo sureste del país, a algo más de 260 kilómetros de la capital, Bucarest.

Tal y como ha explicado la fiscalía del país de la Transilvania, las autoridades rumanas han encontrado supuestamente una importante cantidad de cannabis en su poder —es, de hecho, una de sus señas de identidad, de lo que habla incluso en sus letras— en las primeras horas del domingo, lo cual ha provocado su inmediato arresto.

Esto se debe a que, dentro de la legislación rumana, el cannabis está considerado como una "droga peligrosa". Es decir, que si el artista de éxitos como Young, Wild & Free o See You Again es declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel.

La DIICOT, la organización rumana de fiscales contra el crimen organizado ha explicado en un comunicado al citado medio francés que el rapero fumó parte de la droga en el escenario durante su actuación. "Durante un concierto en un festival de música celebrado en la localidad de Costinesti, se ha descubierto que el acusado poseía más de 18 gramos de cannabis y había consumido —en el escenario— otra cantidad en forma de un cigarrillo hecho a mano", se puede leer.

Asimismo, una fuente que ha hablado con el medio ha explicado que Wiz Khalifa ya ha sido interrogado por las autoridades locales durante la madrugada, así como a otras personas que forman parte de su equipo. Aunque ha sido acusado formalmente, poco después ha sido puesto en libertad.

A pesar de que la investigación sigue en curso, el rapero ha compartido a través de X —también conocida como Twitter— su parecer tras ser liberado. "El espectáculo de anoche fue asombroso. No he querido faltarle el respeto a Rumania al colocarme en el escenario. Han sido muy respetuosos y me han dejado irme. Volveré pronto. Pero la próxima vez sin un gran porro", ha escrito.