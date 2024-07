Anuel AA estalla contra Ibai Llanos tras su bochornosa actuación en La velada del Año 4: "Hizo chistes y me sabotearon"

Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap, Nicky Jam o Julieta Venegas desfilaron este sábado por el escenario de La Velada del Año 4, celebrada en un Santiago Bernabéu a rebosar.

Un Ibai Llanos de récord revolucionó el coliseo madridista con su espectáculo total de música y boxeo. El creador de contenido logró la mayor asistencia de la historia de España en una velada de boxeo y volver a romper las redes sociales con una emisión en vivo de millones de usuarios gracias a su espectáculo.

Sin embargo, más allá de los combates, un nombre retumba aún hoy, horas después, en las redes sociales. Anuel AA fue de los más comentarios ha generado desde su aparición en el espectáculo con una actuación que ha sido calificada por muchos como "vergonzosa" y "escandalosa".

El artista se ha defendido y lo ha hecho arremetiendo contra el streamer en sus redes sociales. "El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabrón, yo llegue 5 minutos tarde nada más", asegura el puertorriqueño.

"No dejaron que mi DJ me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz", denuncia. "Esa no es mi voz, esos cabrones controlaban todo. La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese... Me sabotearon todo el concierto", indica en un vídeo que está corriendo como la pólvora en las redes.

Las críticas llegaron primero, porque, según los asistentes, llegó casi una hora y media tarde, una circunstancia que provocó que Ibai Llanos y su equipo de comentaristas tuvieron que hacer tiempo para amenizar la espera: "Yo ya no sé qué hacer", repetía el streamer durante la retransmisión.

Pero lo peor fue cuando salió a escena. El puertorriqueño saltó al escenario ante los abucheos del público, al que pidió que cantara con él: "Estoy un poco enfermo, necesito ayuda", dijo Anuel AA.

Además, durante un momento de la actuación, un fallo de sonido hizo que dejara de escucharse al cantante con autotune, por lo que su voz limpia se escuchaba aun peor, con "gallo histórico" incluido.

Tras ocho minutos de concierto y tres canciones, el puertorriqueño anunció, entre abucheos, que daba por finalizada su actuación: "He tenido un problema. No pude darles un show digno", aseguró, mientras alegaba problemas de sonido.