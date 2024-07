Los gestos de Kate Middleton en Wimbledon que mostrarían que "no está en su mejor momento"

La princesa de Gales, Kate Middleton, salió solo por segunda vez del retiro en el que vive tras ser diagnosticada de cáncer para presenciar en directo la exhibición de tenis con la que el español Carlos Alcaraz se llevó su segundo trofeo de Wimbledon, que ella misma le entregó.

Acompañada por su hija, la princesa Carlota, Catalina no se perdió ni un detalle de la final, que siguió desde el palco de honor sin ausentarse ni un momento.

Ataviada con gafas de sol y un vestido de color púrpura, la princesa de Gales aplaudió con ganas muchos de los puntos entre Alcaraz y su rival, el serbio Novak Djokovic, mientras comentaba con su hija los avatares del partido.

Y, como era de esperar, la prensa de su país no se quiso perder ni un gesto de la princesa, que fue analizada en todo momento por expertos y expertas. Una de ellas, Judi James, experta en lenguaje corporal, asegura en The Mirror que la futura reina "está bien, pero no en su mejor momento".

"Kate rezumaba confianza saludando a los fanáticos que gritaban desde la pasarela. Su saludo estaba lleno de alegría y un poco de sorpresa después de que Charlotte la imitara una vez que su madre se había dado vuelta para darle un pequeño codazo", analiza.

"Vestida de un morado intenso, uno de los colores conocidos por usarse en la realeza, Kate parecía relajada y elegante. Además, la forma en que ha estado algunos momentos charlando con la gente detrás del escenario ha hecho que parezca que no tiene prisa por escapar a la comodidad de los asientos".

Haciendo también hincapié en que ha podido ver algunos gestos de incomodidad mientras miraba el partido, la experta revela ese momento que, para ella, indica que no está recuperada del todo: "La gesticulación de Kate parecía animada, pero hubo un par de momentos en los que se alisó y tocó el pelo de manera innecesaria, lo que significaría una muestra de querer tener seguridad en sí misma. Este gesto de autoconfianza hace ver que está bien, pero no en su mejor momento".

No fue a la final femenina

Pese a que el sábado no presidió la final femenina de Wimbledon, Catalina, que es patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, es una reconocida seguidora de este deporte.

Llegó una hora antes del comienzo de la final al palco y fue recibida con una fuerte ovación por el público que ya poblaba gran parte de las gradas de la pista Central del torneo.

Catalina -que según la última actualización médica ha hecho progresos en su lucha contra la enfermedad, pero continúa recibiendo quimioterapia- sonrió al público y saludó a la multitud mientras tomaba asiento al lado de Carlota y de su hermana Pippa.

Tras el emocionante final del partido, la princesa salió a la pista, de nuevo bajo una atronadora ovación, para entregar los trofeos.

En el paseíllo que hicieron los recogepelotas, se detuvo a departir con varios de ellos luciendo una sonrisa radiante.

Y tras entregar el trofeo de campeón a Alcaraz, asistió a las entrevistas a pie de pista con el campeón y el finalista.

La importancia de la cita para la princesa queda en evidencia si se tiene en cuenta que Catalina solo había aparecido en público una vez desde que le fue diagnosticado un cáncer que no ha sido especificado, y fue el pasado junio en el desfile que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

Antes de tomar asiento, Catalina y Carlota fueron recibidas por algunos de los tenistas británicos más destacados de la actualidad, entre ellos la campeona del US Open Emma Raducanu.