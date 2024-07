Tu horóscopo diario: lunes 15 de julio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 15 de julio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Los astros indican que se inicia una semana claramente favorable para ti, especialmente en asuntos de trabajo o financieros, pero también te irá muy bien y te traerá muchas sorpresas positivas si estás disfrutando de tus vacaciones. De un modo u otro va a ser un momento excelente para desplegar una intensa actividad.

Tauro

Debido a la influencia de Marte y Urano, esta semana que se inicia te traerá sorpresas y novedades, que en muchos casos van a ser para bien, o te alejarán de problemas que te estaban agobiando. Sin embargo, una vez más deberás tener cuidado con tu fuerte tendencia a la testarudez, obstinándote en ir solo por un camino.

Géminis

Hoy da comienzo para ti una semana de grandes cambios y sorpresas que, afortunadamente, van a ser para bien y te llevarán hacia la meta que deseabas, aunque por otros caminos distintos a los que inicialmente pretendías. Tendrás viajes inesperados muy positivos para ti, aunque cuando surjan no te hará mucha gracia.

Cáncer

Esta nueva semana va a ser muy buena para ti y con importantes realizaciones en lo mundano o en lo personal, aunque en sus comienzos te va a parecer lo contrario porque los acontecimientos no irán en la dirección que a ti te hubiera parecido la más correcta. Sin embargo, pronto descubrirás que el destino sabe lo que hace.

Leo

Marte y Urano tienen una influencia muy grande sobre tu destino en estos momentos, por ello en esta semana que empieza te conviene tener cierta prudencia con los accidentes o lesiones, especialmente en los deportes o también al volante de tu coche. Aunque, por fortuna, el destino te protegerá o atenuará las consecuencias.

Virgo

Comienza para ti una semana que se podría calificar como "constructiva", ya que tanto si estás de vacaciones o si tienes que ir a tu trabajo, por encima de todo, vas a sentir una gran necesidad de ser útil y aprovechar el tiempo en tareas útiles. Nada hay en la vida que te guste menos que perder el tiempo, y por eso lo vas a evitar.

Libra

Hoy se inicia una semana que para ti será muy favorable para viajar, tanto si hablamos de viajes de ocio y vacaciones, como también de trabajo o negocios. Aunque en muchos casos estos viajes te van a surgir de forma inesperada, o tendrás que hacer frente a importantes cambios sobre la marcha, pero todo ello será para bien.

Escorpio

Esta semana que hoy inicia va a tener para ti alguna importante crisis, relacionada con el trabajo o también a nivel personal, sin embargo, precisamente eso va a ser tu suerte, pero a ello le seguirá un renacimiento mucho más ilusionante y mejor. Y no sería de extrañar que a veces seas tú mismo quien provoques estas crisis.

Sagitario

Esta nueva semana que hoy empiezas te va a traer muchas alegrías y placeres, especialmente si tienes la suerte de disfrutar de tus merecidas vacaciones, pero en caso contrario también te traerá esas alegrías solo que más enfocadas hacia el trabajo o los asuntos materiales, además vas a poder triunfar sobre tus competidores.

Capricornio

Hoy comienza una semana que se te va a complicar un poco, porque muchas cosas que tenías planeadas para estos días, ya en el trabajo o las vacaciones, se te van a complicar, retrasar o sufrirán modificaciones en el último momento. Sin embargo, nada malo te va a suceder y al final todo acabará saliendo como tú necesitabas.

Acuario

En esta semana que hoy comienza el destino te traerá acontecimientos y vivencias bastante agradables en el terreno personal, nuevas relaciones muy prometedoras, o incluso el acercamiento de alguien a quien has querido muchísimo en el pasado, pero que hace ya tiempo que se había alejado. Sorpresas favorables en el amor.

Piscis

La semana que hoy comienza va a ser especialmente batalladora para ti, y es que, a diferencia de otros momentos, has logrado mentalizarte de que debes luchar por tus sueños y no esperar que el destino te los facilite. Un sentimiento de optimismo va a predominar en ti, incluso aunque no consigas, de momento, grandes cosas.