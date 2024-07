Carlos Mazón: "Pido a Vox, Compromís y PSPV que antepongan el interés de los ciudadanos al de sus partidos"

El popular Carlos Mazón acaba de cumplir un año como presidente de la Generalitat Valenciana. Sin embargo, su ya ex socio de gobierno, Vox, se ha quedado a las puertas de su primer aniversario, tras la salida decretada el pasado jueves por Santiago Abascal de los cinco ejecutivos autonómicos en los que participaba. Mazón aboga por gobernar en solitario y conseguir los apoyos de PSPV, Compromís y Vox en el Parlamento valenciano. Además, hace balance de sus políticas y avanza sus próximas medidas.

¿Se siente más cómodo sin Vox?Para mí lo más cómodo es lo que beneficia a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. No se trata de la comodidad de estar en un sillón. En cualquier caso, como solemos practicar el diálogo habitualmente, con Vox lo vamos a seguir haciendo, no desde el Gobierno, sino desde las Cortes Valencianas, como lo vamos a seguir haciendo con todos. En mi opinión, no se trata tanto de la comodidad o no de un político o de un sillón, sino de desarrollar los proyectos que necesita la gente. Absolutamente nada nos va a apartar de eso.