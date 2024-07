La advertencia de Noelia Moya, ex de Carla Flila, a Nagore Robles: "Que tenga cuidado, se la va a clavar"

Aunque era un secreto a voces, no fue hasta el pasado mes de marzo cuando se confirmó que Nagore Robles y Carla Flila tienen una relación. Fue la revista Semana la que publicaba unas fotografías de la presentadora y la tiktoker en actitud muy cariñosa por las calles de Madrid. En concreto, en un parque de la capital.

En las imágenes, la pareja se dejaba llevar por la pasión y da rienda suelta a su amor. Así, tal y como se puede ver, Nagore Robles y Carla Flila, que nunca se han pronunciado públicamente, no se escondían y se comen a besos en un parque de la capital mientras pasean al perro de la colaboradora de televisión, un Jack Russell que se llama Nash.

Unas románticas instantáneas que confirmaban la relación entre Nagore y Carla, de la que este domingo ha hablado Socialité. El programa de Telecinco ha entrevistado en exclusiva a Noelia Moya, quien fuera novia de Carla Flila durante seis años y que ahora da su opinión sobre esta nueva relación.

"Se ha lucrado y se sigue lucrando de nuestra relación, y yo no me he visto ni un euro", denuncia la joven. "Si quieres a una persona, no hablas de ella como habló", añade.

Sobre la relación que mantuvieron ambas, asegura: "Los dos últimos años fueron insostenibles. Hubo momentos buenos, pero pesaron más los malos. Carla quería tener las riendas sobre mí y tener todo el control... Lo consiguió. Nos quisimos mucho, pero no nos quisimos bien", confiesa muy dolida.

Sobre el noviazgo de su ex y la televisiva, dice: "Tanto a Nagore como a Carla les conviene estar juntas, ellas saben muy bien por qué les conviene estar juntas. Hay una diferencia de edad y no están en la misma sintonía. Pero yo creo que Nagore pega más conmigo".

Entonces, lanza una advertencia a Nagore Robles, la actual pareja de su ex: "Le diría que tuviera mucho cuidado con Carla porque no es todo como parece. En cualquier momento se la puede clavar".