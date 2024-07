Nombran a la Virgen alcaldesa perpetua de tres pueblos de Murcia

Tres pedanías de la ciudad de Murcia, La Alberca, Los Garres y Sucina tienen una nueva alcaldesa a perpetuidad: se trata de la Virgen del Rosario, que es venerada en la iglesia del mismo nombre de La Alberca.

Tal y como recoge el diario La Opinión de Murcia, el pasado jueves fue la Junta Municipal de Sucina la que decidió unirse a La Alberca y Los Garres para que la Virgen del Rosario sea nombrada alcaldesa.

"Esto surge porque estamos trabajando con Antonio Soto Almagro, cronista oficial de varias pedanías del campo de Murcia, para potenciar algunos aspectos culturales", dice David García Rodríguez (PP), alcalde pedáneo de Sucina.

"Antes vamos a recabar un consenso con el pueblo: la gente de la parroquia, la hermandad y los colectivos. Si no hay comunidad, una armonía y una voluntad inequívoca, no se llevaría a cabo. Esto no puede ser en contra de nadie. Queremos llegar a un consenso con todos y, en el caso de que hubiera oposición, no habría inconveniente en retirar la moción", dice García. En todo caso, la decisión final corresponde al Ayuntamiento de Murcia.

La Virgen del Rosario es una talla del escultor español Roque López, creada en torno a 1789, y es la única de la zona (Campo de Murcia) anterior a la Guerra Civil. Según García Rodríguez, "representa un nexo de unión o símbolo para la identidad de los sucineros".

El alcalde pedáneo de Los Garres, Antonio Ramírez, defiende medidas como esta: "Ponerle un bastón a la virgen y decirle alcaldesa perpetua no cambia realmente nada", dice.

"No supone un gasto, ni un cargo, ni perjudica económicamente a otras cosas que esto salga o que no lo haga. Y si la gente se siente bien, pues perfecto", zanja.