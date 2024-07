Salvador Illa: "Cada gol de Lamine Yamal es un gol a la extrema derecha"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha hecho un guiño este domingo a la final de la Eurocopa que enfrenta a España e Inglaterra lanzando un mensaje directo a la ultraderecha: "Cada gol de Lamine Yamal es un gol al racismo, un gol a quienes quieren una Europa, una España y una Cataluña cerrada".

Así se ha expresado durante su intervención en el nuevo Consell Nacional del partido, que se ha celebrado en Barcelona, y donde ha presentado su informe político, en el cual el PSC mantiene negociaciones con ERC para la formación del Govern de la Generalitat tras su victoria del 12M.

Desde allí ha pedido más gente como el futbolista de 17 años, de origen humilde e hijo de inmigrantes: "Necesitamos más Lamine Yamal en el fútbol, necesitamos más Lamine Yamal en medicina, necesitamos más Lamine Yamal en educación y ciencia".

Cada gol de Lamine Yamal és un gol a l'extrema dreta.

Cada gol de Lamine Yamal és un gol al racisme.



Necessitem més Lamine Yamal en futbol, medicina, educació i ciència. Aquesta és la Catalunya que volem: una Catalunya de justícia social i oportunitats per a tothom. pic.twitter.com/U8Xus33lMN — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) July 14, 2024

"Esta es la Cataluña que construiremos los socialistas, la de la justicia social y la de las oportunidades para todo", ha prometido el líder de los socialistas catalanes, que se encuentra inmerso en plenas negociaciones para ser investido presidente de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, ha asegurado que los retos "de hoy, de mañana, de los próximos meses y de los próximos años" es construir "gobiernos de progreso, pactos de progreso, que desarrollen y lleven a la práctica políticas serias y rigurosas de progreso para frenar a los populismos de extrema derecha".

Posibles acuerdos

En cuanto a un acuerdo de investidura, el primer secretario del PSC ha afirmado que no viene a "desmontar nada", sino a "construir sobre lo que se ha alcanzado". Además, ha avisado que no van a pedir a nadie que "renuncie a sus planteamientos y a sus objetivos políticos", así como ellos no renunciarán a los suyos.

Illa ha asegurado que desde el PSC priorizan "un buen acuerdo, un acuerdo sólido, que proporcione estabilidad y perspectiva en Catalunya". Por ello, ha emplazado a ERC y Comuns a encontrar puntos en común con los socialistas y buscar, textualmente, aquello que les une para construir una mayoría de progreso y frenar a formaciones políticas como Vox y Aliança Catalana en el Parlament de Catalunya.

Condena el atentado a Trump

Durante su discurso, Illa ha condenado "sin paliativos y con rotundidad" el atentado sufrido por el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. El expresidente norteamericano ha sido alcanzado en la oreja derecha por un disparo de un joven de 20 años que ha sido abatido por la policía, poco después de iniciar su intervención en un mitin en Pensilvania.

"No compartimos prácticamente nada de su proyecto político, pero condenamos este acto de violencia intolerable, igual que todos los que se vivieron durante la campaña de las pasadas elecciones europeas", ha dicho Illa, que ha insistido en que "el camino de la política es el diálogo, no la violencia, que condenamos sin paliativos y con rotundidad".