El castellonense herido en el último encierro de San Fermín lamenta que mucha gente corre en malas condiciones

El castellonense José Vicente Añó, de Borriol (Castellón), herido este domingo en el encierro de Pamplona, ha lamentado que haya tanta gente en la carrera "que no está en condiciones" de correr y luego "pasa lo que pasa".

A su salida del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Navarra con el brazo en cabestrillo, Añó ha relatado a los medios de comunicación que en el tramo de Santo Domingo se ha tropezado con un montón de corredores y ha caído al suelo.

"Como no lo he visto, no he puesto las manos, no he puesto nada y el codo ha recibido el golpe. Me he roto la cabeza del radio", ha señalado Añó, quien acude a Sanfermines para correr el encierro desde hace 16 años, pero solo dos o tres días, "porque el trabajo no nos deja subir más".

El castellonense, de 39 años, corre siempre el mismo tramo y nunca había tenido ningún percance, pero últimamente "hay mucha masificación, parece que se ha descontrolado el control de la gente que no está en condiciones de correr encierros", ha subrayado.

"Es que hay mucha gente y no lo pueden controlar. No sé qué pasa, pero estos dos días que hemos estado nosotros han sido espectaculares de gente", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado: "Tú quieres correr y te encuentras gente que no sabe y lo único que hacen evidentemente es estorbar y pasa lo que pasa; gracias a Dios, cornadas ninguna, pero golpes, muchos".

Castellón es tierra de eventos taurinos y, allí, Añó y su grupo suelen participar "en todos los que podemos, la verdad", ha asegurado. "Allí hay mucho toro de calle, estamos bastante acostumbrados a estas cosas; masificación como aquí no, pero estamos acostumbrados a correr". En el encierro de Pamplona, ha comentado, "te encuentras con muchísima gente de la zona" donde reside.