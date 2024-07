Tu horóscopo diario: domingo 14 de julio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 14 de julio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy se prepara un día bastante feliz para ti, que te traerá importantes satisfacciones relacionadas con el amor, la familia y los placeres en general, algunas las esperas pero otras no. Deja que el destino te lleve, como el barlovento empuja las velas de los barcos hacia el objetivo deseado. Reconciliación con un ser querido.

Tauro

Alegrías y satisfacciones que van a ser la meta de un gran esfuerzo. Sacrificios que merecen la pena y que van a ser la tónica general de este fin de semana, que terminará mucho mejor de lo que había empezado y en el que una importante ilusión se te hará realidad, gracias a tu perseverancia. Llegan excelentes noticias.

Géminis

Hoy te vas a encontrar con un día de grandes sorpresas, vivencias o sucesos inesperados que en un principio te parecerá que van a ser para mal, sin embargo, no tardarás en darte cuenta de que, en realidad, es justo todo lo contrario. No conviene que hagas demasiados planes, porque al final todo se pondrá patas arriba.

Cáncer

El destino te va a quitar una cosa, pero te dará otra mucho mejor, y te aseguro que vas a salir ganando. Te encuentras en un gran momento de cambio, pero de cambio para bien, aunque en muchos momentos te dé la sensación de que todo se te viene encima, o tengas una gran incertidumbre. Pero todo camina a tu favor.

Leo

Gracias a la influencia de Venus te espera un fin de semana estupendo y lleno de felicidad, pero en el que también desplegarás una intensa actividad. Muy favorable para viajar y alejarte de tu entorno habitual, ya que las vivencias o acontecimientos más felices los tendrás lejos de tus lugares cotidianos. Ilusiones realizadas.

Virgo

Hoy tú mismo te vas a complicar la vida renunciando a tu relajación y descanso para ayudar a alguno de tus seres queridos, por quien vas a hacer incluso algunos importantes sacrificios, pero lo que más te duele es que sabes muy bien que luego esa persona no haría lo mismo por ti, o que se irá y no te lo va a agradecer.

Libra

No luches contra el destino ni vayas en la dirección contraria al viento, porque además luego no te va a merecer la pena, o lo que podrías sacar de bueno al final será otro quien se lo lleve. Te interesa mucho más ir a favor del viento y recordar siempre que tu mayor fuerza está, sobre todo, en la inteligencia, y no en los puños.

Escorpio

Sacrificios y sufrimientos que te merecerán la pena y al final van a tener su recompensa, tanto en los asuntos mundanos como en el amor y los temas íntimos. Este mismo fin de semana serás consciente de que las grandes dificultades que has tenido en la vida sentimental o familiar, no quedarán sin su merecida recompensa.

Sagitario

Este será uno de los mejores signos de cara a este día y al fin de semana en general, gracias a la influencia de Júpiter que te va a traer experiencias agradables tanto a nivel personal como social. Muy favorable para tomar contacto con la naturaleza o el mar, que siempre ejerce en ti un efecto sumamente positivo y vitalizante.

Capricornio

Tendrás un día agradable y placentero en lo que se refiere a la parte emocional y afectiva, sin embargo, también tu cabeza se ocupará de proyectos relacionados con el trabajo, negocios y asuntos mundanos. Disfrutas del presente, pero también vuelves tus ojos hacia los asuntos materiales que se acercan poco a poco a tu vida.

Acuario

Si quieres pasar un fin de semana feliz, o por lo menos agradable, adáptate un poco más a los demás, incluso aunque tengas la seguridad de que la razón está de tu lado. Eres radical y auténtico en tus opiniones y forma de actuar, lo que puede llegar a ser una gran virtud, pero también puede causarte daño. Buscar el punto medio.

Piscis

El destino te va a proporcionar una importante ayuda. Cuando creas que estás solo y que tus sueños te han dado la espalda, entonces te encontrarás con vivencias o sucesos inesperados que te demostrarán todo lo contrario. Si un sueño se ha venido abajo, el destino te traerá una nueva ilusión para reactivar tus esperanzas.