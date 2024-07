Lotería de Navidad en pleno verano: colas interminables para hacerse con un décimo

Hace menos de un mes desde que comenzó el verano y aunque algunos se encuentran disfrutando del sol y de la playa, hay otros que ya están pensando en los turrones y los villancicos. La Lotería de Navidad ya ha comenzado a venderse y los más previsores ya se han acercado a comprarla dejando largas colas como en la administración de Doña Manolita, en Madrid, donde ya hay que esperar un buen rato para hacerse con un décimo.

Tan solo entre julio y agosto se venden en España más de 3,6 millones de décimos y es que hay quien en vez de llevarse un souvenir del sitio en el que veranea, decide adelantarse y llevarse un décimo de lotería para no arrepentirse después si toca allí donde pasaron sus días de descanso. Por eso desde Loterías y Apuestas del Estado ya han lanzado la campaña de verano de la lotería de Navidad de este año bajo el nombre 'Tu mejor lugar del mundo'.

La campaña insiste en la idea del año pasado, tal y como ha señalado en rueda de prensa el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta. Una línea de comunicación emocional, que se centra en los sitios donde hemos pasado las vacaciones "de siempre", las de costa o de interior con abuelos y padres, y que significan tanto para cada uno de nosotros.

Con el lema '¿Y si cae aquí el Gordo de Navidad?', se cuentan muchas pequeñas historias que hacen una gran historia, la de la tradicional Lotería de Navidad, cuyo sorteo cumple este 2024 un capicúa, 212 años de historia.

Una de esas pequeñas historia la protagonizan las playas, en las que no fondean yates lujosos, pero que son las más importantes para los que han saltado las olas en ellas desde que no medían casi ni el metro de altura.

Otra, los típicos pisitos de playa, que no están en primera línea y que tampoco tienen una suite, ni una cocina diáfana, pero que también son más importantes para muchos que todo eso, porque son los 40 metros cuadrados que han dado la vida a cada verano.

La plaza del pueblo también reivindica su lugar. No es la plaza de San Marcos, ni tiene una gran catedral gótica, ni van excursiones a todo trapo a verla, pero es para muchos la más importante del mundo, porque es donde les sacaron a bailar su primer pasodoble hace más de media vida o donde celebran cada año la feria del pueblo.

También el chiringuito de playa tiene su sitio, y sale a escena el que no es un cinco estrellas. Allí no se hacen esterificaciones, ni se experimenta con nitrógeno líquido, pero es donde muchos empiezan su verano. Hasta que no se toman una ración de boquerones no hay verano.

En cada uno de esos lugares, Loterías ha querido decir que puede estar el Gordo, el primer premio de la Lotería de Navidad, que como siempre se celebrará el 22 de diciembre, y que ya está bien guardado entre los décimos a la venta en todos los puntos de venta de la Selae.

Su dotación se repite, 4 millones de euros a la serie; el del segundo también, 1.250.000 euros a la serie, y el del tercero 500.000 a la serie, pero este año aumentan las series, de 185 a 193, lo que significan más décimos en juego y también más premios. En total se repartirán 2.702 millones en premios, el 70 % de la emisión que es de 3.860 millones.

El décimo esta ilustrado con la obra de 'La Natividad', de Francisco y Rodrigo de Osona, una obra del Museo del Prado, en la que dominan los grises azulados de las ropas con los pliegues acartonados propios de la época. Pero en la gráfica genérica de la campaña, el bombo vuelve a ser el protagonista y estará acompañado con 'la mejor postal del mundo', la de esa playa, ese pueblo o esa piscina que tanto añoramos.