Un artista italiano diseña a Taylor Swift en el cuerpo de Kim Kardashian con un inesperado detalle

San Siro es la próxima parada de la gira europea de Taylor Swift, bautizada como Eras Tour y, en las inmediaciones del estadio, ha aparecido en las últimas horas un dibujo de la cantante y compositora estadounidense posando como Kim Kardashian en la portada de la revista Paper Magazine de 2014 y con el mensaje: "thanK you aIMee".

El autor del retrato es el artista pop aleXsandro Palombo, que con ironía refleja la disputa entre las dos estrellas, evidenciada en la canción thanK you aIMee publicada por la compositora el pasado mes de abril. En ella, la cantante escribió en mayúsculas las letras correspondientes a KIM.

La foto original a la que hace referencia es un posado de la modelo y empresaria estadounidense que mira tímidamente hacia la cámara desnuda, únicamente con una gargantilla de perlas, pendientes y guantes negros, mientras sostiene un vestido del mismo color por debajo de sus posaderas.

Retrato de Taylor Swift en la pose de Kim Kardashian. EPA

La imagen fue tomada por el fotógrafo Jean-Paul Goude y el objetivo final fue recrear la popular fotografía del propio Goude a la modelo y actriz dominicana Carolina Beaumont en 1976, con idéntica pose.

En el caso del mural italiano, se ha recreado la misma imagen con lo que parece ser el cuerpo de Kim, pero con la cara de Taylor Swift. La compositora aparece con una gargantilla de perlas parecida, su pelo rubio y un pequeño pendiente de perla, tal y como recoge The Sun.

Sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido: en la nalga izquierda aparece el título de la mencionada canción thanK you aIMee. En ella, Swift compara a la empresaria con un acosador escolar. Sin ir más lejos, la rivalidad entre ambas celebridades comenzó hace una década.