Santiago Segura informa sobre el estado de Salud de Ángel Llàcer: "Es muy fuerte lo que le ha pasado"

Tu cara me suena vuelve a emitirse con normalidad después del parón del último mes a causa de la Eurocopa y la audiencia está deseando saber cuales serán las imitaciones que podrán ver en las últimas galas de esta edición. Sin embargo, en la segunda semifinal se hacía notar la ausencia de uno de los miembros del jurado: Ángel Llàcer.

El actor contrajo la bacteria Shigella durante un viaje a Vietnam y desde entonces su vida ha cambiado por completo. Aunque pudo volver a situarse frente a las pantallas por un tiempo, hace unos mese que el cómico tuvo que volver a ausentarse de nuevo de su labor como jurado de Tu cara me suena. Desde entonces, varias caras conocidas como Silvia Abril o Santiago Segura le han sustituido en la mesa del jurado junto a Carlos Latre, Chenoa y Lolita.

Santiago Segura se encuentra compaginando su labor de jurado con su trabajo como director de cine. Este verano se ha dejado ver por diferentes platós de televisión para presentar su nueva película Padre no hay más que uno 4 y ha asegurado que pronto volverá Torrente.

Durante esta gira de promoción, el director de cine se ha sentado en Y ahora Sonsoles, espacio dónde ha hablado sobre el estado de salud de Ángel Llàcer. Santiago Segura ha explicado que, aunque el actor no podrá estar presente en las galas de Tu cara me suena, ya se encuentra "totalmente fuera de peligro". "Está recuperándose, porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado", indicaba.

El cineasta ha desvelado nuevos datos sobre como han sido los últimos meses en la vida de Llàcer luchando contra la bacteria. "Estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna, pero, por suerte, lo cogieron, acertaron, digamos, con la bacteria. Ahora está fuera del peligro", ha continuado el director de cine, tranquilizando a sus seguidores.

El actor ha tenido que ser ingresado en la UCI hasta en dos ocasiones desde que llegó de Vietnam hace dos meses. "Me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… y aquí es cuando tuve el susto real. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", explicaba entonces en sus redes sociales.

"Gracias a toda mi familia por estar siempre a mi lado. Gracias a mis amigos por hacer piña y protegerme tanto. Gracias a otra familia, la teatral, de NostromoLive por no bajar nunca el telón. Gracias a todas y cada una de las personas de Gestmusic por no abandonarme nunca", continuaba diciendo Ángel Llàcer.

Ahora, según las declaraciones de Santiago Segura para que todo ha quedado en un susto y que puede que tan solo en un par de semanas el actor pueda situarse delante de las cámaras de nuevo.