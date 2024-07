Rovira reaparece en un acto tras su vuelta a España para agradecer a las mujeres de ERC: "Sois ejemplo de resistencia"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha agradecido este sábado a las mujeres militantes del partido su solidaridad y ser un "ejemplo de resistencia", en un encuentro de mujeres republicanas en Olesa de Montserrat, en Barcelona.

"Quería daros las gracias por ser ejemplo de resistencia, de resiliencia, de lucha contra la represión política y por no ceder ni un milímetro a vuestras convicciones, y por ser ejemplo de una solidaridad profunda, sin límites", ha expresado antes de la asamblea de mujeres de ERC.

Ha asistido al encuentro junto a otras dirigentes republicanas como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.

Así, Rovira ha puesto en valor la doble represión que han sufrido las mujeres republicanas "por el hecho de ser independentistas, soberanistas y de izquierdas". "Detrás de mí tenemos a las mujeres feministas, independentistas, de ERC, represaliadas durante todos estos años. Mujeres represaliadas que hemos tejido una red de apoyo inacabable", ha añadido.

Una reunión con Sánchez



Además, Rovira ha pedido este sábado en una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión "de alto nivel" para abordar la financiación de Cataluña y exigir, textualmente, el cumplimiento de todos los acuerdos firmados con el PSOE.

"Tengo muchas ganas de explicarle al señor Pedro Sánchez por qué aún se tiene que mover más por Cataluña", ha expresado en Nació Digital. A su juicio, ahora que asegura que tendrá libertad de movimientos, lo que toca es una reunión con el PSOE: "Con la presencialidad ganaremos. Quiero que el señor Pedro Sánchez entienda por qué aún se tiene que mover más, porque Cataluña lo necesita, sobre todo en el tema de la financiación."

En este sentido, ha recordado que para los republicanos será "muy difícil" dar apoyo al primer secretario del PSC, Salvador Illa, para ser investido, hasta que no tengan el cumplimiento de los acuerdos y la calendarización de cuándo se cumplirán. "Creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer en ERC, creo que no aporto a esta renovación y frescura que el partido necesita", ha añadido sobre los liderazgos de la formación.