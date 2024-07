Abascal exigirá a Feijóo "un plan de deportaciones" de inmigrantes ilegales para apoyar un Gobierno del PP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este sábado que, si el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, requiere de sus votos para gobernar, le exigirá "un plan de deportaciones para que los niños vuelvan con sus padres" y "para que los ilegales vuelvan a sus países".

"Lógicamente somos cabales. Alguno habrá que no va a haber manera de localizarlo o que no sabemos de qué país es. Pero otros muchos sí. Lo que vamos a exigir es iniciar un plan de deportaciones para que los niños vuelvan con sus padres, para que los ilegales vuelvan a sus países. Y vamos a exigir que la inmigración en España empiece a ser regulada y ordenada", ha asegurado en una entrevista en el diario El Confidencial publicada este sábado.

Abascal centra así en la inmigración ilegal el marco de una futura e hipotética negociación para investir a Feijóo presidente. Y afirma que la acogida de menores migrantes es, en realidad, "secuestrarlos", defendiendo así su deportación pese a que estén prohibidas por el derecho de protección de la infancia.

"Yo no soy un abogado, pero a mí lo que me parece que es contrario al más mínimo principio elemental de humanidad es secuestrar menores y quedarse en un país que no es el suyo y no hacer todo el esfuerzo para devolvérselos a sus padres. Y es una falta de humanidad por parte de este Gobierno y por parte del Gobierno de Marruecos, que insisto, son socios. ¿Para qué hemos hecho lo del Sáhara? ¿No somos tan amigos de Marruecos? Sánchez es un simple lacayo de Marruecos", prosigue.

Un "acuerdo de tapadillo" antes del 23-J

A lo largo de la entrevista, insiste en que lleva meses sin hablar con el líder del PP. "La última noticia que Feijóo tiene de mí es una carta que le envié proponiéndole un encuentro para coordinar nuestra oposición a un Gobierno envuelto en la corrupción y el golpe a la Constitución. Y no hay respuesta. La respuesta política es el abrazo de Sánchez", señala.

Asimismo, acusa al jefe de la oposición de buscar un acuerdo "de tapadillo" en las cinco comunidades en las que gobernaban en coalición hasta este jueves para que no perjudicara al PP en las elecciones generales del pasado 23 de julio.

"Feijóo desde el principio trató de impedir esos pactos y en cuanto ha podido, los ha boicoteado. Han durado un año y los ha boicoteado Feijóo. No tengo ninguna duda. Hizo todo lo posible por impedirlos. Feijóo pretendía llegar a un acuerdo de tapadillo, que le diéramos los gobiernos, que fuéramos a las elecciones en secreto y después ya llegábamos a un pacto. Yo no puedo aceptar eso", denuncia antes de rechazar dar más detalles. "Mucho he dicho. Yo todo lo que hago, lo hago a la vista del público. Yo no negocio por debajo", ha declarado.