María José Suárez desvela el mensaje que le envió a Hiba Abouk sobre Escassi: "Actúa en consecuencia"

La modelo y exmiss España María José Suárez se ha sentado en el plató de ¡De viernes! para hablar de su ruptura con el empresario Álvaro Muñoz Escassi, así como del acercamiento que el jinete ha tenido hacia la actriz Hiba Abouk, que se ha podido ver durante la comunión de la nieta de El Turronero. En este sentido, Suárez ha desvelado que se puso en contacto con Abouk, a quien trasladó un importante mensaje.

Sobre las imágenes de Escassi en la fiesta del Turronero, María José Suárez ha admitido que no está dolida, pero sí ha criticado el comportamiento de su ex. "Me parece una falta de sensibilidad, de empatía, de estilo y de clase que tú, que lo acabamos de dejar, te pones a pasearte con los niños de Hiba por los cacharritos cuando mi niño se levanta ese mismo día y me dijo 'Mami, ¿y la comunión a la que me iba a llevar Álvaro?'. Me parece una falta de sensibilidad y empatía...", ha valorado.

Según ha explicado la modelo, el encuentro de Escassi con Hiba Abouk no fue casual, ya que ambos habían coincidido una semana atrás en Tarifa, durante las grabaciones del programa MasterChef Celebrity, en el que la actriz participa como concursante y al que el jinete fue en calidad de invitado.

"Cuando veo lo de Hiba digo: ah, pues qué rápido ha actuado. La semana pasada fue a lo de Tarifa y coincidió con Hiba, que ni la conocía, y ahora están los dos ahí en la fiesta del Turronero...", ha comentado Suárez.

Ante la insistencia de los colaboradores por saber si se ha puesto en contacto con Hiba Abouk, la exmiss ha confirmado que sí. "No tengo ningún problema en reconocer que me he puesto en contacto con Hiba. Sé que Hiba no quiere verse envuelta en este asunto, por eso no te voy a hablar lo que he hablado con ella. Si quieres, pregúntaselo a Hiba", ha dicho en un primer momento.

Asimismo, Suárez ha explicado por qué decidió contactar con la actriz: "Yo tengo, como mujer, tengo un lema en la vida, y es que hagas lo que quieres que hagan contigo en la vida. A mí me gustaría que si me estoy labrando mi profesión como se la está labrando Hiba Abouk que, por culpa de un personaje como este, que la está utilizando para darme celos a mí, para hacer una cortina de humo, se vea en una situación que no le corresponde. Moralmente, como mujer, me siento en la obligación de avisarla", ha defendido.

Respecto al contenido del mensaje que le envió, María José Suárez lo ha reproducido ante los colaboradores de ¡De viernes!. "Le escribí un mensaje y le dije: 'Hiba, va a salir esto la semana que viene. Yo no soy quién para decirte 'Álvaro es esto o Álvaro es lo otro', simplemente te informo de esto que va a salir. Ahora tú, actúa en consecuencia", ha zanjado.