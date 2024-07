Alejandro Sanz festeja los 13 años de su hijo Dylan, una "fotocopia" del cantante

Hace 13 años llegaba al mundo el tercer hijo de Alejandro Sanz y el cantante y músico español lo ha recordado este viernes con un emotivo vídeo de su pequeño, que ha compartido en sus redes sociales para felicitarle en el día de su cumpleaños.

El artista le ha dedicado unas bonitas palabras que ha concluido junto a un corazón rojo: "Hay sueños cumplidos que duran vidas y tienen nombre propio. Hoy el mío cumple 13. Y cada día que pasa es más y más increíble. Mi Dylan".

Dylan es el primer hijo de Sanz con Raquel Perera, su pareja hasta 2019, que también escribió unas líneas en redes sociales para felicitarle: "Reconozco que me cuesta sentir la velocidad de tu vida sobre la mía. Recuerdo con escrupulosa exactitud ese momento donde el conducto del amor concentrado te vio nacer. Eres todo lo que me impulsa alegría y todo lo que me agita duda. Eres todo lo que merece la pena y todo lo que me la quita. Que afortunada soy de tenerte".

"Sigue marcando la órbita que más luz dé al mundo. Estamos ante los cuartos de una etapa donde nos vamos a echar de menos y de más. Puro rock and roll. Prometo llevarlo bien. Te amo Didi. Felices 13", finalizó.

Por otro lado, a los internautas no se les ha escapado el parecido físico de Dylan con su padre, "igualito" a él, tal y como han comentado en la publicación: ''Madre mía una fotocopia de mi Alejandro''.

El cantante español tiene cuatro hijos. La mayor es Manuela, de 23 años, fruto de su amor con la modelo mexicana Jaydy Michel, que también se ha unido a las felicitaciones comentando la publicación de la madre de Dylan, demostrando que no existen diferencias entre las dos: "¡¡¡Felicidades a tu bello príncipe!!!".

El segundo de ellos es Alexander, que tiene un año menos que Manuela y a quien Alejandro Sanz tuvo con Valeria Rivera. En 2011 nació Dylan, mientras que la última hija, Alma, también con Raquel Perera, vino al mundo en 2014.