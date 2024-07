Las 48 horas de un divorcio anunciado: el PP se recompone para gestionar en minoría cinco autonomías sin Vox

Tenía tintes de amenaza y acabó en ruptura total. El divorcio anunciado de Vox con el PP se comenzó a fraguar este miércoles y ha culminado 48 horas después. Los de Santiago Abascal retiraban su apoyo a última hora de este jueves a las cinco autonomías donde gobernaban con los populares además de Baleares, donde prestaban su apoyo a Marga Prohens.

"Los acuerdos están rotos. No se puede pactar con quien quiere imponer", sentenciaba un Abascal rodeado de consejeros y vicepresidentes autonómicos para poner fin a una relación que no ha estado exenta de altibajos. Una decisión que llegaba tras una reunión extraordinaria de Comité Ejecutivo Nacional tras el apoyo del grupo de Alberto Núñez Feijóo al traslado de 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península. Y lo había avisado.

Tras el acuerdo alcanzado entre comunidades el miércoles por la noche, Abascal lanzaba su primera y única advertencia: "Pese a que hasta el martes los presidentes autonómicos de los gobierno PP/Vox se habían comprometido con Vox a rechazar el reparto, Feijóo les ha llamado uno a uno esta mañana y les ha obligado votar a favor de las pretensiones de Pedro Sánchez", señalaba en un comunicado, preludio de lo que estaba por llegar.

En su rueda de prensa de este jueves por la noche volvía a señalar al líder popular para justificar su fugaz decisión. "España padece un Gobierno corrupto que ha vendido la soberanía e igualdad de los españoles y que está gobernada por un autócrata que no deja de generar división y miseria", aseveraba el líder de Vox. "Feijóo ha creído oportuno pactar con el autócrata y mientras mantiene y fomenta los acuerdos con el PSOE se ha dedicado a impedir y torpedear los acuerdos con Vox", agregaba para anunciar, a renglón seguido, la rotura de los pactos.

El PP se quedaba así gobernando cinco comunidades en minoría y sin la fidelidad al Govern balear, algo que para Feijóo y sus presidentes autonómicos no era óbice para reconstruir sus ejecutivos, es más, este viernes se finiquitaban las gestiones. "No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado", ha valorado Feijóo ante los medios. El popular ha acusado a Vox de no contactar previamente con su partido y no ha dudado en arremeter contra hasta el que hasta hace unos horas era su socio: "El volantazo consistió en exigir al PP que fuese irresponsable, insolidario e incumpliese con los acuerdos alcanzados con anterioridad" en torno a la acogida de menores migrantes.

"Cómplices" de la inmigración ilegal

En los gobiernos reconstruidos, además, dos consejeros de Vox han decidido rebelarse y mantenerse en sus puestos. El extremeño Ignacio Higuero y el castellanoleonés Gonzalo Santonja seguirán al frente de las consejerías de Gestión Forestal y Mundo Rural y Cultura, Turismo y Deporte, respectivamente. Los demás han dimitido, un total de siete, además de los tres consellers que Vox tenían en la Comunidad Valenciana, que han sido directamente cesados de inmediato por decreto de Carlos Mazón.

La escenificación de la ruptura ha seguido una secuencia similar en los distintos territorios. Ante los medios han comparecido los presidentes de Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; Extremadura, María Guardiola; Aragón, Jorge Azcón; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens. No lo ha hecho en cambio el murciano Fernando López Miras, que ha dejado a su portavoz en el PP la tarea de anunciar la continuidad del Ejecutivo. Los populares han defendido su cumplimiento de los pactos, han acusado a Abascal de imponer su criterio y han prometido dar estabilidad a sus comunidades.

La reestructuración de los Gobiernos ha conllevado además reducir su tamaño. La primera autonomía en dar el paso ha sido Aragón. Azcón ha redistribuido las competencias que tenía Vox entre los departamentos del PP, siendo la fusión de las dos vicepresidencias el cambio principal. De esta forma, el Ejecutivo pasa de diez miembros a nueve y se ha creado una 'supervicepresidencia'. Le ha seguido Mazón. El popular valenciano ha decidido reducir su Consell, que pasará de diez a nueve carteras.

De momento, el divorcio anunciado por Abascal no ha llegado a los 33 ayuntamientos que PP y Vox gestionan en común, entre los que figuran capitales de provincia y ciudades de peso como Valencia o Valladolid. Sin embargo, los consistorios no están a salvo de un nuevo choque que acabe también en separación. El PP no romperá, pero el líder de Vox ha avisado de que su partido adoptará una posición "coherente" con la salida en las autonomías en el caso de que los municipios sean "cómplices de la inmigración ilegal".