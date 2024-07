La transición ecológica, una oportunidad de futuro

El cambio climático está obligando a repensar la forma en la que producimos y consumimos. Recursos como los combustibles fósiles, sobre los que se ha asentado el desarrollo económico en las últimas décadas, tienen unos impactos ambientales inasumibles, lo que ha contribuido a poner en marcha una transición ecológica de la que dependerá el futuro del planeta Tierra y de sus habitantes. En esa transformación puso el foco un foro organizado recientemente por 20minutos y patrocinado por Iberdrola bajo el título 'Devotos y detractores de la transición ecológica'.

Francisco Laverón, responsable de Prospectiva Energética de Iberdrola; Mario Rodríguez, director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de Ecodes; Miguel Ángel Jiménez, responsable de Comunicación de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), y Carlos Macías, presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología de España, participaron en una mesa redonda moderada por Clara Pinar, redactora de 20minutos, en la que analizaron en qué punto se encuentra España y qué retos tiene por delante.

La hoja de ruta española está marcada por la senda acordada en la Unión Europea (UE), que lleva la delantera en la lucha contra el cambio climático. El club comunitario se ha marcado como meta no emitir en 2050 más emisiones de dióxido de carbono de las que puede capturar, un objetivo que los ponentes coincidieron en destacar como ambicioso pero necesario. "Hay que acelerar más para alcanzarlo", señaló Laverón.

Carlos Macías y Francisco Laverón durante la mesa redonda. Jose González

"Tenemos por delante un conflicto global", añadió Macías, que advirtió de que el contexto político en el que ha de producirse la transición ecológica es un escenario cada vez "más complicado", como evidenció el debate suscitado hace unos meses en Bruselas por la aprobación de una nueva Ley de Restauración de la Naturaleza. "Estamos en una encrucijada. Veremos en los próximos meses si la UE mantiene la velocidad de crucero, porque frenar puede ser catastrófico", avisó Rodríguez, de cara a la nueva legislatura europea tras las elecciones del pasado 9 de junio, en las que el devenir del Pacto Verde Europeo copó buena parte del debate.

Lograr los objetivos fijados por Bruselas pasa necesariamente por potenciar la electrificación y las energías renovables. "Son las principales herramientas. Con eso tenemos el 70% de la solución", valoró el representante de Iberdrola, que reconoció la existencia de sectores más limitados para avanzar hacia la electrificación -como el del cemento- y apuntó a la posibilidad de complementar esta vía con otras tecnologías como la captura de emisiones.

Además, la transición ecológica exige una innovación continua para reducir los residuos. "Los molinos eólicos son reciclables al 85%, ahora se estudia cómo reutilizar ese 15% restante", ejemplificó Laverón. "Sin la economía circular, no cuadra la ecuación", subrayó Rodríguez, que destacó los avances a la hora de reciclar baterías, pero se mostró preocupado por la obsolescencia programada en un mundo digital.

Francisco Laverón y Mario Rodríguez durante la mesa redonda. Jose González

En la transición hacia energías más limpias, España cuenta con ventaja, pese a la escasez de agua. "Tenemos sol, viento, diversidad de ecosistemas...", recordó el director asociado de Ecodes, animando a explotar el potencial de estos recursos. "Pueden darnos un impulso industrial importante", afirmó, apuntando, por ejemplo, al campo del vehículo eléctrico.

El reto del vehículo eléctrico

España es el segundo mayor fabricante de automóviles a nivel europeo. Sin embargo, se encuentra rezagado en la producción de coches eléctricos. "Hace falta apostar por la transición para no perder esa capacidad industrial tremenda que tenemos con los vehículos de combustión", expresó el portavoz de Aedive. Para ello, Jiménez reclamó medidas que ayuden a implantar el coche eléctrico, tales como ayudas directas en el momento de la compra o una mejor señalización de los puntos de recarga, iniciativas aparentemente sencillas que podrían reducir las reticencias de los consumidores hacia los vehículos enchufables, alimentadas también por los "falsos mitos".

"Hay que luchar contra la desinformación, clarificar el mensaje y transmitir esperanza en lugar de catastrofismo", destacó en ese sentido Macías. "España es, con diferencia, el país donde hay más desinformación respecto a electrificación del transporte", añadió Laverón. "Si queremos seguir liderando la industria del automóvil, o nos ponemos las pilas y creamos mercado para los vehículos eléctricos o se irán las inversiones a países donde sí lo apoyan como Francia, Reino Unido o Estados Unidos", recalcó.

Aunque no con soluciones a tan corto plazo como el automóvil, también la movilidad aérea y marítima se enfrentan al reto de la transición ecológica. "El sector aéreo es muy proactivo al cambio, mientras que el marítimo se resiste a mover ficha y supone el 95% del comercio mundial", explicó Rodríguez, instando también a repensar el modelo. "Es ridículo tener vuelos de 600 kilómetros, cuando hay trenes que cubren la misma distancia", ejemplificó, agregando la necesidad de destinar cada fuente de energía al ámbito en el que tenga un mejor rendimiento. "No tiene sentido dedicar biocombustibles a los coches cuando son escasos y se pueden dedicar a sectores donde no hay alternativas", señaló en esa línea Laverón.

Francisco Laverón, Mario Rodríguez y Miguel Ángel Jiménez durante la mesa redonda.

Jose González

Más allá del transporte, la transición ecológica exige reducir el consumo de energía también en otros aspectos. "El gran reto son los patrones de consumo: tenemos que consumir y vivir de otra forma. Si no, no habrá transición ecológica", advirtió el representante de Ecodes, señalando como tarea más inmediata atender al sector agroganadero. "Hemos generado una sociedad de consumo absolutamente autodestructiva para nosotros mismos", coincidió Macías, que agregó la importancia de educar e involucrar a las generaciones más jóvenes para avanzar hacia ese cambio. "El planeta no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo a nuestros hijos. Tenemos un único planeta en el que vivir y al que cuidar", concluyó.

Francisco Laverón: "La transición ecológica también es una oportunidad económica"



La transición ecológica es ineludible. Al mismo tiempo que exige un esfuerzo para adaptarse a unas nuevas condiciones climáticas, abre también nuevas puertas. "La transición ecológica la hacemos para combatir el cambio climático y la contaminación, pero también es una oportunidad económica", apunta Francisco Laverón, que enumera dos requisitos para poder aprovechar la coyuntura. En primer lugar, subraya la necesidad de poner en marcha políticas públicas para "liderar una transición energética rápida y sin dobles tintas". En ese sentido, detecta deficiencias en el sistema actual. "No tiene sentido que haya consumidores industriales que no se puedan conectar a la red eléctrica porque no haya capacidad y tampoco tiene sentido que la segunda potencia en fabricación de coches de Europa esté a la cola en venta de vehículos eléctricos", ejemplifica.

En segundo lugar, insta a "crear alianzas" como la Alianza QCero impulsada, entre otros, por Iberdrola, que pretende reunir a la industria intensiva en calor para analizar cómo descarbonizar el consumo energético. "Tenemos que crear alianzas. Esto es un reto y tenemos que trabajarlo entre todos", recalca. "En España tenemos los mejores recursos renovables de Europa y eso nos da una ventaja competitiva muy importante para atraer industria", asegura, instando a aprovechar ese potencial.

Responsable de Prospectiva Energética de Iberdrola Francisco Laverón, responsable de Prospectiva Energética de Iberdrola.

Miguel Ángel Jiménez: "Hacen falta ayudas coherentes con la realidad de la movilidad eléctrica en España"



La implantación del coche eléctrico en España es todavía una tarea pendiente. No termina de calar en un país que paradójicamente es el segundo mayor fabricante de vehículos de Europa. El sector reclama incentivos públicos para reinventarse y conseguir llegar al consumidor de a pie. "Hace falta un plan de ayudas públicas coherente con la realidad de la movilidad eléctrica en España que nos permita cumplir con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima", señala Miguel Ángel Jiménez, al mismo tiempo que reclama "acelerar" el proceso de creación de infraestructuras de recarga y la puesta a punto de la red eléctrica para garantizar el cumplimiento de la normativa europea. Sin lugares donde enchufar los vehículos eléctricos, su atractivo merma.

No obstante, las reticencias de los consumidores hacia este tipo de automóviles no solo se sustentan en la falta de recursos, sino también en los "falsos mitos" que circulan sobre todo en redes sociales, como las largas colas en puntos de recarga o las explosiones de baterías eléctricas. "Tenemos que lanzar mensajes positivos a la sociedad, trasladar una realidad en torno al vehículo eléctrico que no esté distorsionada y que nos permita conocer bien este mundo", explica Jiménez, que pide también "reforzar la capacidad industrial de España para la fabricación de todo tipo de vehículos y baterías".

Responsable de Comunicación de AEDIVE Miguel Ángel Jiménez, responsable de Comunicación de AEDIVE.

Carlos Macías: "Cada vez es más la gente que está concienciada contra el cambio climático"



La lucha contra el cambio climático requiere que cada ciudadano aporte su granito de arena, de ahí la importancia de concienciar a la sociedad sobre sus consecuencias. "La información que tenemos sobre el cambio climático hace que cada vez la gente esté más concienciada", asegura Carlos Macías. "Es un hecho constatado. Si ahora preguntamos en la calle, todo el mundo tiene claro cuáles son las consecuencias y la responsabilidad que tiene el ser humano", afirma el presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología de España, en referencia a la divulgación que se ha hecho sobre los efectos del calentamiento global.

"El problema lo tenemos en cómo asume cada uno esa información", matiza, señalando que la concienciación no es suficiente, sino que también se necesita acción. En ese sentido, Macías insiste en que, para poner remedio al "gran problema" que supone el cambio climático, cada ciudadano tendría que cambiar su comportamiento y sus patrones de consumo, con el objetivo de reducir el gasto de energía y de recursos naturales que empiezan a escasear. Aun así, el presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología de España se muestra optimista: "Yo creo que se está haciendo un buen trabajo contra el cambio climático. Cada vez es más la gente que está concienciada y con ganas de revertirlo".

Presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología de España Carlos Macías, presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología de España.

Mario Rodríguez: "En el planeta viven personas que necesitan ver el beneficio de la transición"



Uno de los retos de la transición ecológica es conjugar el cuidado del medio ambiente con la supervivencia de las comunidades locales. Ahí se encuentra la "clave" para apuntalar la transformación del modelo energético y económico, según Mario Rodríguez. "Hay que tener en cuenta que el planeta tiene unos límites finitos y que en él viven personas que necesitan ver el beneficio de esa transición", asegura. De este modo, el director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de Ecodes recalca la necesidad de "respetar los límites biofísicos del planeta" para conseguir que la transición energética sea ecológica. Es decir, es preciso pasar de un modelo sustentado sobre recursos finitos como los combustibles fósiles a otro vertebrado por energías limpias como la fotovoltaica o la eólica.

"Además, tenemos que tener en cuenta a la gente de los territorios. La gente debe percibir un beneficio, que es que esa transición les facilite la vida", agrega Rodríguez respecto a la forma de involucrar a las comunidades locales, especialmente en los entornos rurales. "Es necesario no solo un cambio tecnológico, sino también un cambio en los patrones de consumo y en los patrones de uso de los recursos", resume el responsable de Ecodes, destacando la importancia de modificar los hábitos adquiridos por la sociedad para satisfacer sus necesidades.