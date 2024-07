Se filtra el OnlyFans de un 'streamer' y sus seguidores se emocionan con su explicación: "Al principio me burlé, luego me dolió"

Ser parte del colectivo LGTBI no siempre es fácil. Ya sea por la homofobia o por el sentimiento de creer que no encajas puede ser complicado de llevar. Por ello, el caso de Sketch, un conocido streamer de EEUU, ha supuesto una gran revolución en redes sociales.

El joven anteriormente había creado contenido homoerótico en la plataforma para adultos OnlyFans, aunque esto no lo sabían sus seguidores. Por eso, al descubrir su sexualidad, muchos de sus fans descubrieron que realmente no tenían motivos para ser homófobos.

Todo comenzó cuando el canal de YouTube Pocketbook compartió en uno de sus vídeos más recientes una serie de capturas del contenido de OnlyFans de Kylie Cox, como se llama realmente el streamer. Al descubrir su "cara oculta", se creó un gran debate entre quienes le apoyaron y quienes sacaron a la luz su homofobia.

Así, ante la polémica, Cox acabó haciendo un directo para explicar qué había ocurrido. Aseguró que las imágenes eran reales y confesó que lo hizo en un "momento oscuro" de su vida, donde estaba luchando contra una adicción. El creador de contenido, con más de un millón de seguidores, bromeó sobre la polémica y no quiso darle mayor relevancia.

Aunque lo cierto es que sus palabras calaron muy profundo en su público. Tanto que una gran cantidad de jóvenes descubrieron que, en realidad, no tenían motivos para ser homófobos o criticar este tipo de trabajo.

"Al principio me burlé de él, ni siquiera voy a mentir al respecto. Luego me di cuenta de cómo se debe estar sintiendo. Ver esos mensajes, que él hablara de ello me dolió mucho", aseguró un usuario. Así, en TikTok se creó un trend en el que muchos jóvenes confesaban que ya no eran homófobos.