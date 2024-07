La reflexión de Manolo García sobre el modo de vida de la sociedad actual: "Es un desgaste para el planeta"

Durante una entrevista en Diario Cordoba, el artista barcelonés Manolo García no ha podido evitar lanzar un mensaje relacionado con la situación actual que está viviendo Europa.

"Estamos inmersos en un modo de vida basada en el consumo, que significa fabricar cacharros, comprarlos, venderlos y esto es un desgaste para el planeta", expresó.

El cantautor, además, deseó "volver a un tiempo más razonable, cuando las temperaturas no estaban un grado por encima". Aun así, admitió que esto es difícil de conseguir debido a los "intereses económicos": "Para mí esa es la madre de todas las batallas. Todo lo que pasa en el mundo se quedara en nada si la temperatura del planeta aumenta".

El compositor también consideró que "ha llegado demasiado tarde a un mundo demasiado gastado": "Me apena oír que hay que preparase para la guerra y comprar tanques para proteger Europa"

Por último, concluyo con un pensamiento sobre su vida."Todo eso me lleva a hacer canciones, a pintar... Si hubiese nacido en las laderas de Norteamérica en 1600, unos cientos años antes del machaque, no habría necesitado hacer eso porque viviría en paz. Hago canciones para no angustiarme demasiado en este mundo industrial en el que no me siento bien".