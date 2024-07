Tania Medina responde a las críticas por no apoyar a Alejandro Nieto en 'Supervivientes': "Estamos a tope"

En redes sociales, Tania Medina siempre intenta mostrar su mejor cara. Sin embargo, esto no es siempre posible, especialmente tras las críticas por su noviazgo con Alejandro Nieto. La influencer ha querido lanzar una reflexión sobre su relación en un momento personal muy delicado.

Todo comenzó cuando la que fuera participante de La isla de las tentaciones acudió junto a su familia al Algarve (Portugal) para descansar unos días. Allí no solo pudo disfrutar de tiempo en familia, sino que además tuvo la oportunidad de acudir al concierto de Karol G, una de sus cantantes favoritas.

Como así pudo verse a través de su cuenta de TikTok, la joven y su hermana lo dieron todo con algunos de los temas más conocidos de la intérprete. "Baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota", gritó a cámara al ritmo de Amargura.

Tania no podía dejar de sonreír en todos sus vídeos, aunque lo cierto es que, como dice la canción, no se encuentra en su mejor momento. Así se lo ha confesado a todos sus seguidores. Desde que su pareja comenzó a concursar en Supervivientes: All Stars, muchos fans han puesto en entredicho su romance.

El motivo de sus quejas sería por "lo poco que le está apoyando durante el concurso". "Estás pasando de él" o "no hablas ni dices nada de él" son algunos de los comentarios más repetidos.

Por eso, ella ha querido dejar claro que nada más lejos de la realidad. "¿Quién no le está apoyando? Si estamos a tope. Team Salvaje", ha asegurado, recalcando que es ella quien lleva actualmente las redes sociales de su novio.

"Aprendí a estar bien y en paz estando mal", ha acabado asegurando la joven en su última publicación de Instagram. Un mensaje de lo más contundente con el que espera que las críticas dejen de molestarla. Algo que, repasando la bandeja de comentarios, poco efecto ha tenido, pues le siguen preguntando si ha cortado con Alejandro.