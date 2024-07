AuronPlay y Gemita son dos de los creadores de contenido más conocidos de Twitch. Cada paso que dan está analizado al milímetro por sus seguidores y, por ello, muchos de ellos han llegado a asegurar que podría estar saliendo juntos.

Todo comenzó hace un mes, cuando Gemita subió un vídeo en el que aparece reaccionando a unas imágenes generadas por inteligencia artificial donde se ve a AuronPlay y a los también streamers Polispol y Axozer dándose un beso a tres. A modo de broma, ella pidió perdón en su cuenta de X, y así comenzó una divertida conversación entre ellos.

"Te voy a denunciar, payasa", le dijo Auron, a lo que ella le respondió "sal de casa, sal". La broma siguió hasta que el catalán compartió una foto del pie de Gemita asegurando que prefería que se le cayera "una montaña encima que tener un pie así de mierda". "Si la tienes guardada es que no te disguste tanto... ¿Quieres que te la pase en buena calidad?", le provocó ella.

Todo empieza hace un mes por una broma sobre Gemita, a lo que ella cita el video y eso genera una conversación divertida entre ella y Auron, en la que este último termina mostrando una foto del pie de Gemita. pic.twitter.com/bgLAeiuO1i — INCOsky (@INCOsky) July 11, 2024

Posteriormente, en un directo, Auron aseguró que él "no conocía de nada" a Gemita y que buscó la foto porque le hizo gracia lo feo que era el pie: "Yo no tenía semejante mierda guardada en mi galería". Un comentario que ella se tomó con humor enseñando sus pies para que se los enviaran a él: "Voy a hacer el 'que te jodan' con el pie".

Esa interacción entre ambos fue lo que hizo estallar los rumores, que no dejaron de aumentar. Aunque la guinda del pastel llegó tras el comentario de AuronPlay en el chat de Gemita: "No puedo dormir. ¿Podrías enseñar un pie y así me duermo del asco? Muy amable, gracias".

Ella, que llevaba una camiseta con el logo del streamer, respondió mostrando cómo llevaba también unos calcetines de la marca del catalán: "Me ha regalado seis pares de calcetines, creo que es una indirecta". "Obsceno", volvió a escribir él, provocando la risa de la creadora de contenido.

Donde todo el shipeo estalla, es en uno de los últimos directos de Gemita donde Auron le comenta en el chat y se crea un buen ambiente entre ambos a lo que todo el mundo empieza a especular con una posible relación. pic.twitter.com/28PHWVL0kj — INCOsky (@INCOsky) July 11, 2024

Sin embargo, tras ver la gran repercusión que había generado, AuronPlay aseguró que era "la última vez" que hacía un comentario a alguien. "Qué caro sale, joder. Si encima fuera un comentario bueno", explicó, agotado. De este modo, Auron quería dejar el tema para que nadie pensara nada: "No puedo hablar, estaré callado".

Tras todo el revuelo que se generó en redes, Auron termina agotado y responde: pic.twitter.com/Tjzh5Go4vW — INCOsky (@INCOsky) July 11, 2024

Unas palabras que muy poco tenían que ver con las supuestas filtraciones de un chat privado de una persona relacionada con la Kings League. Según este, ambos estarían juntos desde que fueron a México. Algo que podría no tener credibilidad, de no ser por un vídeo de aquel momento en el que Piqué aseguraba saber algo sobre una relación del streamer: "Hablando de AuronPlay, me he enterado de una muy heavy".

Tras todo lo antes mencionado, la gente empieza a buscar por todos lados y empiezan a salir detalles donde se darían supuestos indicios de que Auron estaría con Gema o abría algo "sospechoso".



Por un lado tenemos un clip de Pique diciendo: "Hablando de Auronplay, me he enterado… pic.twitter.com/7fUYT6toFS — INCOsky (@INCOsky) July 11, 2024

Como se puede ver en el video, todos sus amigos intentan desviar la atención de la conversación, y finalmente no se vuelven a hacer comentarios al respecto. Por su parte, Gemita en el pódcast Mamarazzis tampoco confirmó ni desmintió nada sobre su relación. "Se dicen muchas cosas", aseguró.

Sin embargo, los indicios de una relación entre ambos son cada vez mayores. Prueba de ello es el concierto de Estopa al que Auron fue junto a su familia. En los vídeos que se compartieron a través de redes se le puede ver junto a una chica con el pelo igual al de Gemita. Además, en un directo, el streamer Gerald Romero aseguró que se ha "confirmado" que, al menos, "están liados".