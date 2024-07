La salud de Biden, la verdad incómoda de los demócratas: quiénes piden su retirada de la carrera presidencial

Los seres humanos aspiramos a que la edad nos haga más sabios, pero en realidad el tiempo no garantiza nada. Acumulamos experiencia pero perdemos lucidez y memoria. Joe Biden tiene 81 años y cumplirá 82 en noviembre. ¿Es más sabio (más capaz) que en 2009 cuando se estrenó como vicepresidente de Barak Obama? Difícil saberlo, pero lo que sí demuestra es ser más ¿obstinado, seguro, obcecado, convencido, soberbio...?

El actual presidente de Estados Unidos no se da por vencido y, pese a las presiones, anuncia que sigue en pie su voluntad de ser el candidato del partido demócrata a la presidencia del país. "Soy el más cualificado para hacer el trabajo, creo que es importante disipar los miedos", aseguró este jueves en el discurso con el que clausuraba la cumbre de la OTAN.

Y eso pese a que volvió a tener dos lapsus llamativos. Llamó "Putin" al presidente ucraniano Zelenski y "vicepresidente Trump" a Kamala Harris. Sí, no fue tan grave como lo ocurrido en el debate que mantuvo con Donald Trump el pasado 28 de junio, pero volvió a pasar. ¿Se puede confiar en que la lucidez mental de Biden no vaya a ir a peor con el tiempo?

Clooney: un poco de sinceridad

"La única batalla que (Biden) no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede". Son palabras del actor George Clooney, estrella de cine, políticamente activo y demócrata de toda la vida (ha sido el anfitrión de varios actos de recaudación de fondos) en un artículo de opinión que ha publicó en el New York Times.

No es sólo mi opinión, sino la de todos los senadores, congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado"

La estrella de Hollywood apuesta por elegir un nuevo candidato en la convención demócrata que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago. Reconoce que el proceso sería "desordenado" pero "despertaría" a los votantes a favor del partido. A la hora de pensar en una alternativa, el actor menciona a la vicepresidenta Kamala Harris y a los gobernadores Wes Moore de Maryland, Gretchen Whitmer de Michigan y Gavin Newsom de California.

A Clooney le encanta Biden, pero cree que con él como candidato los demócratas perderían la carrera presidencial. "No es sólo mi opinión, sino la de todos los senadores, congresistas y gobernadores con los que he hablado en privado", ha escrito. Esa es la cuestión, ¿por qué tantos demócratas no se atreven a decir en público lo que piensan en privado: que Biden está mayor y ya no es el candidato adecuado?

Lloyd Doggett, el primer valiente

El presidente estadounidense, Joe Biden. ARCHIVO

El primer valiente fue Lloyd Doggett, congresista de Texas durante 15 mandatos. Tras el lamentable papel del presidente en el debate ante Trump, dijo que había llegado el momento de que Biden "tomara la dolorosa y difícil decisión de retirarse". Doggett, de 77 años, comentó que respetaba todo lo que Biden había conseguido, pero que el demócrata no había sabido "defender eficazmente sus muchos logros" en el debate.

Los demócratas del Senado se reunieron el pasado martes durante unas dos horas para debatir si el presidente debe seguir encabezando su candidatura. A puerta cerrada, varios expresaron su preocupación, pero ningún senador pidió públicamente a Biden que abandonara su candidatura a la reelección.

En rueda de prensa, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, repitió tres veces seguidas: "Como he dicho antes, estoy con Joe". Pero no quiso responder a las preguntas sobre si Biden está en condiciones de presentarse. La evasiva fue extraordinaria, literalmente, dada la magnitud del asunto que se discute.

Se atrevió a hablar y a ser sincero el senador por Colorado Michael Bennet. En la CNN dijo que habló en la reunión y predijo que Biden no puede ganar. "Sí lo dije a puerta cerrada", dijo Bennet. "Donald Trump está en camino, creo, de ganar estas elecciones y quizá ganarlas por goleada, y llevarse con él el Senado y la Cámara de Representantes", aseguró el senador.

Pelosi y la autoridad de sus 84 años

El presidente de EE UU, Joe Biden, junto a la vicepresidenta, Kamala Harris, y la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. SAUL LOEB / EFE

De retirarse a tiempo sabe Nancy Pelosi. La expresidenta de la Cámara de Representantes estadounidense tiene hoy 84 años, aunque sigue siendo una de las figuras más respetadas y escuchadas del Partido Demócrata. Es hasta ahora el cargo de mayor peso del partido que le ha pedido a Biden que sopese si sigue en la contienda electoral frente a Trump.

Este miércoles, Pelosi sugirió que el presidente debería repensar su candidatura a la reelección. "Le corresponde al presidente decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia", indicó en declaraciones al programa Morning Joe de la cadena MSNBC preguntada sobre si Biden cuenta con su apoyo explícito. En cierto modo, Pelosi se estaba haciendo la sueca porque obvió que el líder demócrata ya ha declarado que no prevé retirarse.

Antes que la expresidenta de la Cámara de Representantes, aunque de menor relevancia, han hecho lo mismo, decir a Biden que se lo piense (lo que significa realmente un "mejor no lo hagas"), una decena de congresistas demócratas.

Demócratas que no ven a Biden al frente

Poco a poco se han ido animando a decir la incómoda verdad. Son los casos de Raul Grijalva, de Arizona, que declaró al New York Times que la campaña se encontraba en un estado "precario" y que Biden tenía ahora que "asumir la responsabilidad" de mantener la Casa Blanca. Seth Moulton, de Massachusetts, dijo que ya no confiaba en que Biden pudiera derrotar a Trump.

Mike Quigley, congresista por Illinois, hizo en MSNBC una petición directa al presidente. Su "legado está establecido", pero, dijo, es hora de "dejar que alguien más haga esto". Adam Smith, de Washington, dijo que Biden ya no podía "exponer su caso de forma clara, articulada y firme al pueblo estadounidense".

Pat Ryan, del estado de Nueva York, instó a Biden a "cumplir una promesa anterior de ser un puente hacia una nueva generación de líderes" y hacerse a un lado "por el bien de nuestro país". El veterano de Oregón Earl Blumenauer dijo que esperaba que Biden pusiera fin a su candidatura porque en la carrera de 2024 "no se trata sólo de prolongar su presidencia, sino de proteger la democracia".

Brad Schneider dijo que Biden debería "pasar heroicamente la antorcha a una nueva generación... para que nos guíe hacia el futuro que él ha permitido". Ed Case, de Hawai, emitió un comunicado en el que afirmaba que Biden no debería continuar con su candidatura. "Tiempos y realidades difíciles requieren decisiones difíciles", escribió, añadiendo que "mi guía es cuál es el mejor camino a seguir para nuestro país".

Greg Stanton, de un distrito de Arizona, dijo que cree que ha llegado el momento de que Biden abandone la carrera "por el bien de la democracia estadounidense y para seguir avanzando en nuestras prioridades comunes". Y Jim Himes, congresista por Connecticut, escribió en X que los demócratas deben presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a Trump y "ya no creo que ese sea Joe Biden".

Scott Peters, congresista por California, ha dicho en un comunicado: "Hoy pido al presidente Biden que se retire... Es mucho lo que está en juego y llevamos las de perder". Otro congresista de Illinois, Eric Sorensen, ha dicho: "Espero que el presidente Biden se aparte de su campaña a la presidencia", en un comunicado en X.

Pero no hay que olvidar que, pese a tanto "consejo", Biden ha logrado el apoyo del Caucus Negro del Congreso, que representa aproximadamente a una cuarta parte de los demócratas de la Cámara de Representantes, y del Caucus Hispano, aunque en este caso algunos de sus miembros han dicho no estar de acuerdo.

Pesos pesados, con Biden

La vicepresidenta Kamala Harris habla durante un mitin de campaña posterior al debate, el viernes 28 de junio de 2024, en Las Vegas. RONDA CHURCHILL / LA PRESSE

La vicepresidenta Kamala Harris ha apoyado a su jefe, al igual que posibles candidatos a sustituirle, como Gavin Newsom, gobernador de California, y sus coetáneos de Michigan y Maryland, Gretchen Whitmer y Wes Moore.

También apoyan a Biden, y con entusiasmo, figuras de la Cámara como Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York, Bernie Sanders, dos veces candidato presidencial, y John Fetterman, senador por Pensilvania.

También algunos medios

El New York Times fue el primer medio que se situó. Primero publicó una información que vendría de una fuente cercana al presidente. Según ese relato, Biden había reconocido que tal vez no pudiera salvar su candidatura si no podía convencer al público de que está preparado para el puesto en sus apariciones públicas de los próximos días. Eso fue el pasado día 3.

Ese mismo día, el periódico The Boston Globe se unió a las voces que solicitan a Biden que abandone la carrera presidencial "por el bien del país". Lo que hizo fue reflejar en su editorial que habían aumentado las dudas sobre la capacidad del demócrata para gobernar durante otros cuatro años.

El consejo editorial del diario de Boston aconsejó a Biden que "ceda de forma elegante" y libere a sus delegados para votar por otra persona durante la Convención Nacional Demócrata, para encumbrar oficialmente al candidato demócrata a la presidencia de EE UU. "Por el bien del país, su partido y su legado, Biden debe hacer esto. Y pronto", añadió el rotativo.