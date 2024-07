Finito, novio de Ivana Icardi, continúa lanzando mensajes sobre su estado emocional: "Me siento vacío por dentro"

Finito, exconcursante de GH Dúo y novio de Ivana Icardi ha vuelto a subir contenido en redes después de un mes en el que necesitaba ''espacio'', y lo ha hecho lanzando un mensaje preocupante a sus seguidores.

El artista, que tuvo que hacer frente al suicidio de su madre, ha hablado de su delicada situación yendo a terapia. Sin embargo, según cuenta, estas sesiones parecen haberle hundido todavía más.

El novio de Ivana Icardi, haciendo caso de las recomendaciones de su terapeuta, decidió convertir sus pensamientos más oscuros en algo para hacer reír: "Mi idea era que la gente pudiera tomarse la muerte y las pérdidas dolorosas de una forma más alegre y positiva, pero estoy viendo que es bastante difícil".

Y es que durante su reaparición en redes subió vídeos en los que realizaba chistes junto a su hermano Keroseno en un cementerio para ver si podía solapar sus sentimientos más profundos: "A veces parece imposible romper esas barreras con humor".

"No tengo ganas de hacer nada hoy. Me siento triste, abrumado por la presión de provocar risa a los demás cuando, en realidad, me siento vacío por dentro", dice desahogándose y reflexionando sobre que sus problemas emocionales son la razón por la que hacer reír a la gente le está costando más.