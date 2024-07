Puy Du Fou, una escuela donde se aprende a luchar espada en mano sin hacer daño y a bailar como en el siglo XVI

Lope de Vega mira atentamente cómo un grupo de jóvenes aprenden a mover la cadera y algunos pasos de flamenco. Siendo justos, no es Lope de Vega, sino José Luis Ruiz, el actor y responsable del espectáculo A Pluma y espada en el parque temático Puy du Fou, en Toledo. Pero él interpreta al Fénix de los ingenios y hoy estamos en una de las clases de la Escuela Puy du Fou, un centro de enseñanza artística que se ha inaugurado este verano.

Asociados con Jana Producciones, el parque centrado en los espectáculos históricos enseña durante este verano a una veintena de alumnos y alumnas diversas disciplinas, desde interpretación hasta técnicas de combate, sí, a golpearse y luchar con espadas, por ejemplo, pasando por danza y acrobacias.

Álvaro de la Calle, director de RRHH en Puy du Fou España explica que "la necesidad de crear la escuela en España surge sobre todo para aflorar el talento que hay en toda la región, en toda la comarca, y dar una oportunidad a los chicos y chicas de que puedan trabajar dentro del parque".

Y es que, aunque no es automático, los alumnos podrían pasar a formar parte de los 300 artistas que cada día representan los diez espectáculos (cinco de ellos de gran formato) que cada día y en varias sesiones, se representan en Puy du Fou.

A la escuela se accedió a través de un casting, restringido a jóvenes que quisieran formarse y residieran en Castilla-La Mancha. "Lo que buscábamos eran perfiles muy enfocados al entorno artístico. Perfiles con buena forma física, porque el parque exige una buena forma física. No tenían que tener conocimientos específicos ni de interpretación, ni de baile, ni acrobacia, pero sí ganas de desarrollarlo y tener talento", explica Álvaro de la Calle.

Los alumnos, en clase de danza, con su profesora. Jose Gonzalez Pérez

Para superar el curso, que se certificará con un diploma entregado en el parque con todos los honores, "las habilidades que buscamos en ellos son habilidades multidisciplinares. Siempre apostamos que un bailarín pueda bailar, desde luego, pero también pueda combatir y pueda interpretar o viceversa", según hace ver Víctor Hugo Sangronis, responsable artístico en los espectáculos de Puy du Fou España.

Los alumnos, divididos por sexos, van a clase de combate y danza de lunes a jueves, en una escuela habilitada para tal fin a las afueras de Toledo, y a interpretación los viernes, en intensas jornadas por las que no pagan nada, más allá de dejarse la piel y el sudor, como si de Fama se tratara.

Si todo va bien, podrían acabar vistiendo uno de los más de 4.500 trajes de época que hay en el parque, o empuñando alguna del centenar de espadas de la armería.

Una de las cosas fundamentales que han de aprender, explica Javier Mejía, profesor de esgrima y lucha escénica e interpretación y coreógrafo en espectáculos de este estilo, es a pelear sin pelear y medidas de seguridad.

Dos alumnas practican el hacer esfuerzo simulado. Jose Gonzalez Pérez

"La enseñanza está muy orientada a lo que se necesita después en. Es decir, combate básico sin armas. Combate básico con espada medieval o con espada ropera y un poquito de elementos acrobáticos, algunos elementos acrobáticos y sobre todo mucha seguridad, muchos elementos de seguridad para que no se hagan daño", explica mejía mientras porta un puñal simulado y un bastón de madera que hace las veces de espada.

"Lo que más les cuesta aprender es pelear desde la relajación", hace ver. "Esa paradoja de ‘soy muy violento’ pero a la vez estoy muy relajado y muy seguro es complicada porque el cerebro tiene que adaptarse a esa forma de procesar", pone de manifiesto.

Si no tengo entendimiento con mi compañero, le puedo abrir la cabeza

En una coreografía de lucha "el tener entendimiento y complicidad con el compañero es clave. Y en la lucha escénica es imprescindible, porque si no tengo entendimiento con mi compañero, le puedo abrir la cabeza o me la puedo abrirle a mí", advierte.

Junto a profesores de la escuela Jana, los alumnos reciben clases magistrales de profesionales del parque, los llamados 'referentes', que les explican cómo es el trabajo, técnicas, escenas...

Solo en el espectáculo de El sueño de Toledo participan hasta 200 actores, jinetes y acróbatas, en un escenario de 5 hectáreas donde hay batallas multitudinarias, cargas a caballo, transportes de todo tipo, maquinaria gigantesca, fuego, cohetes…

Los artistas saludan al finalizar el espectáculo 'El Sueño de Toledo' en Puy Du Fou. PUY DU FOU

"Hay un equipo de prevención de riesgos laborales que nos apoya, es nuestro, nuestro pilar, siempre velando porque todo esté en orden, porque todos los protocolos de seguridad estén al día, es fundamental para nosotros la el estado físico, el bienestar físico de nuestros talentos", refleja Víctor Hugo.

En una de las aulas las chicas pelean. Un poco más allá sus compañeros están con Sonia Dorado, bailarina, coreógrafa y directora artística, que está enseñando baile a los varones.

"En la parte que me toca, que es la de danza, intento darles la técnica para que controlen primero su equilibrio, su físico, todo lo que es su expresión corporal, y que luego les sirva tanto en interpretación como en la colocación para para luchar con las armas", explica la profesional.

Las alumnas, con el profesor de lucha escénica. Jose Gonzalez Pérez

"En esta primera fase estamos intentando abarcar los cuatro estilos que aparecen en El sueño de Toledo, que es el show de por la noche, que son las disciplinas del swing, del flamenco, el árabe y el folclore", hace ver, a la par que pone de manifiesto que "la rotación de las caderas siempre cuesta más en hombres que en mujeres, curiosamente". Pero hay algo que sí iguala a unas y otros: "hay mucha ilusión, muchas ganas y mucha implicación, que eso es fundamental".

Dos alumnos…

Silvia Fernández. 22 años.

Silvia Fernández, alumna de la Escuela Puy Du Fou Jose Gonzalez Pérez

"Vi la oferta en Instagram y decidí apuntarme. Recibí un mensaje diciendo que había sido seleccionada para realizar las pruebas y posteriormente me llamaron para decirme que había sido seleccionada para formar parte de la academia", explica esta joven actriz, que asegura que se apuntó por afición a Puy du fou. "Siempre me ha llamado muchísimo la atención el parque, desde la primera vez que lo visité. Como que me enamoré de él y dije sería increíble trabajar aquí". Eso sí, tuvo que superar sus propios reparos. "Tenía un poco de miedo, sobre todo con el tema de combate, porque nunca había hecho lucha escénica ni nada de eso, y decidí Venga, vamos a por ello".

De lo que está aprendiendo "lo más complicado es combate, por la precisión que hace falta, la seguridad que hay que tener para no hacer daño nunca al compañero", confiesa.

Decirle a tu familia o amigos que te vas a pasar el verano aprendiendo a luchar de mentira puede no ser fácil. "Mi entorno. Me preguntó si estaba loca, sobre todo por las vacaciones. Pero es que a mí no me importan las vacaciones. Yo con estar soy más feliz que si estuviera en mi casa o en la playa", afirma Silvia.

Ayer probé a estrangular a mi padre. No le hizo mucha gracia, por lo que sea

Aún más raro es pedirle a tu familia que te ayude a repasar las lecciones, pero con humor, todo es posible. "Ayer probé a estrangular a mi padre. No le hizo mucha gracia por lo que sea, pero le dije ‘Papá, tú tranquilo, yo te pongo aquí y tú tienes que subir los hombros y bajar barbilla’. Y él, muy gracioso. Se prestó", dice entre risas la alumna.

Rafael León. 31 años.

Rafael León, alumno de la Escuela Puy Du Fou. Jose Gonzalez Pérez

"Es un curso muy completo, porque aprendemos prácticamente de todo. Damos una parte que es lucha escénica, en la que aprendemos diferentes técnicas con cuchillos, espadas, todo muy práctico, que luego se llevará a cabo más adelante en el parque, en el caso de que quieran contar con nosotros", dice con seguridad este alumno de origen cordobés.

Rafael, que estudió interpretación, quería ampliar horizontes. "Para mí también es algo muy interesante, porque es algo diferente, es más teatral, más grande. También se le mete la lucha escénica, que es una cosa que siempre me ha gustado y he hecho algún curso, pero no lo he desarrollado tanto como lo voy a desarrollar aquí", explica sobre sus motivaciones.

Él también tuvo que dar explicaciones por veranear en un aula rodeado de armas. "Mi madre al principio se puso un poco triste porque le dije que iba a ir en verano a pasar unos diítas con ella, pero al final es por una buena causa. Se han alegrado mucho y están muy contentos por mí", asegura.