La modelo Lucía Rivera responde a las personas que critican su cuerpo: "Acepto cocidos a domicilio"

La modelo Lucía Rivera ha dado una respuesta muy inesperada, pero contundente a todos aquellos que comentan su cuerpo cuando se muestra en bikini. Uno de los comentarios que más le molesta y que más le comentan es que tiene que comerse un "buen cocido".

La joven ha utilizado su cuenta de la red social Threads para mandar un mensaje a todas esas personas. "Una cosa, lleváis años diciéndome que me haga un buen cocido, y me hace gracia porque es mi comida favorita y seguro que como más cocido que cualquiera que me lo diga", ha escrito la modelo.

"Cocido it's my life ok? Cocido y pilates, gracias por existir. Acepto cocidos a domicilio si estáis tan preocupados por mi alimentación", ha continuado para zanjar el tema.

Publicación en Threads de la modelo Lucía Rivera. @luciariveraromero

Esta no es la primera vez que la modelo utiliza esta red social para desahogarse y expresar sus sentimientos. "He cometido un error toda mi vida. Me he validado por mi trabajo, porque cuando más trabajé mejores opiniones cosechaba. Entonces me hice esclava de mi trabajo y de las opiniones del resto", ha escrito en otra ocasión para manifestar a sus seguidores sus pensamientos.

Además, en otra ocasión ha revelado que cada vez tiene una mejor relación con ella misma y con todas las personas que le rodean: "Entendí que lo único que me da valor es como sea conmigo y con las personas que me rodean. Eres lo que haces con las personas que quieres".