Nacho Cano, contundente tras su detención: "Querían acusarme de acoso sexual. Vivimos en un régimen muy delicado"

El pasado martes la Policía Nacional detuvo a Nacho Cano por, presuntamente, cometer delitos de contratación irregular y favorecimiento de la inmigración ilegal. Pocas horas después, el compositor recibía la libertad, pero la noticia ya había corrido por todos los medios de comunicación.

Este viernes, el músico ha visitado el plató de Espejo Público donde, bajo la atenta mirada de Susanna Griso, ha comentado las acusaciones que vertió contra los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado: "Hablé en una rueda de prensa con un cabreo que te cagas".

Por su parte, la periodista ha preguntado a Nacho Cano si la tensión provocada por esta situación le había llevado a algún bajón emocional o, incluso, a llorar, a lo que el artista ha respondido: "¿¡Cómo voy a llorar yo, si esto es una pataleta de Marlaska!?".

Tal como ha explicado Nacho Cano, la Policía irrumpió "de muy mala manera" en la escuela donde se encontraban los estudiantes, que fueron llevados a una comisaría para ser interrogados: "El ánimo era detenerme por acoso sexual. Eso habría supuesto el final de mi vida".

Asimismo, Cano ha explicado lo que ocurrió tras la detención, que solo habría durado una hora, y la puesta en libertad: "Todo el mundo me miraba mal. La noticia ya salió en El País y en la SER, los dos medios afines al Gobierno".

Finalmente, una vez más, Nacho Cano ha asegurado que todo esto es una maniobra para destrozar su imagen debido a la amistad que mantiene con Isabel Díaz Ayuso: "En este país, viendo lo que veo, hay peligro. Creo que vivimos en un régimen muy delicado. Hay una manipulación de todos los poderes. No puedo no luchar, no tengo otra opción. Ya han ido a por mí y os puede pasar a cualquiera de vosotros".